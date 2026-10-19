Galatasaray transferde rotasını belirledi! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan yıldız kiralanabilir
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve Barcelona karşısında mağlup olan Galatasaray'ın, ocak ayındaki transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların daha önce de ilgilendiği Juventus'un 28 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Teun Koopmeiners'i yeniden değerlendirdiği, transfer için satın alma opsiyonlu kiralama formülünün gündemde olduğu belirtildi.
Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılıların, ocak ayındaki kadro planlamasında merkez bölgeye öncelik verdiği öne sürüldü.
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Teun Koopmeiners'in yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların geçen sezon da ilgilendiği 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendirebileceği iddia edildi.
GALATASARAY'DA ORTA SAHA ARAYIŞI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan puansız ayrılmasının ardından orta saha transferi yeniden gündeme geldi.
Sporting ve Barcelona karşılaşmalarında alınan sonuçların ardından teknik heyetin kadro planlamasında orta saha bölgesine takviye istediği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu, Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın sezonun ilk bölümündeki performansları da basında değerlendirme konusu oldu.
Galatasaray'ın ocak transfer döneminde orta sahaya yeni bir oyuncu katma ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.
HEDEFTE TEUN KOOPMEINERS VAR
Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i yeniden transfer listesine aldı.
Hollandalı futbolcunun Torino ekibindeki durumu yakından takip edilirken ocak ayında transfer koşullarının yeniden değerlendirilebileceği öne sürüldü.
Galatasaray'ın Koopmeiners'e ilgisi daha önce de gündeme gelmiş ancak yaz transfer döneminde herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Sarı-kırmızılıların Teun Koopmeiners transferinde öncelikle kiralama seçeneği üzerinde durabileceği iddia edildi.
Habere göre Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayıp sözleşmeye satın alma opsiyonu eklenmesini değerlendirebilir.
Bu formülün gerçekleşebilmesi için Juventus'un kiralama koşullarını kabul etmesi ve tarafların anlaşmaya varması gerekiyor.
Koopmeiners'in transferine ilişkin yeni bir resmî teklif veya kulüpler arasında sağlanmış bir anlaşma açıklanmadı.
JUVENTUS İLE SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
Teun Koopmeiners, Ağustos 2024'te Atalanta'dan Juventus'a transfer oldu.
Torino ekibi, Hollandalı orta saha oyuncusunu 51,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Anlaşmada 3,4 milyon euroya kadar ek maliyet ve 6 milyon euroya kadar performans bonusu da yer aldı.
Juventus ile beş yıllık sözleşme imzalayan futbolcunun kontratı 30 Haziran 2029 tarihinde sona eriyor.
GALATASARAY'A KARŞI İKİ GOL ATMIŞTI
Teun Koopmeiners, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada iki gol kaydetti.
17 Şubat 2026'da RAMS Park'ta oynanan son 16 play-off turu ilk maçında Hollandalı futbolcu, Juventus'un iki golünü de attı.
Galatasaray, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı mücadeleyi ikinci yarıdaki golleriyle 5-2 kazandı.
KOOPMEINERS TRANSFERİNDE SON DURUM
Galatasaray'ın gündemine yeniden geldiği öne sürülen Koopmeiners'in geleceği, Juventus'un ocak ayındaki transfer planlamasına bağlı olarak şekillenecek.
İtalyan basınında oyuncunun satışı veya kiralanması ihtimalleri ele alınırken Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.