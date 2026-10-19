Sarı-kırmızılıların geçen sezon da ilgilendiği 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendirebileceği iddia edildi.

Galatasaray , ara transfer döneminde orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1, Barcelona'ya ise 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılıların, ocak ayındaki kadro planlamasında merkez bölgeye öncelik verdiği öne sürüldü.

Sarı-kırmızılılarda Lesley Ugochukwu, Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın sezonun ilk bölümündeki performansları da basında değerlendirme konusu oldu.

Teun Koopmeiners, AZ Alkmaar'da başladığı futbol hayatında kaptanlığa kadar yükseldi ve Hollanda ekibinden Atalanta'ya transfer oldu. (Fotoğraf: EPA)

HEDEFTE TEUN KOOPMEINERS VAR

Galatasaray, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i yeniden transfer listesine aldı.

Hollandalı futbolcunun Torino ekibindeki durumu yakından takip edilirken ocak ayında transfer koşullarının yeniden değerlendirilebileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Koopmeiners'e ilgisi daha önce de gündeme gelmiş ancak yaz transfer döneminde herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı.