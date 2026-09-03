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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem kararı! İki takım da itiraz etmişti

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takım da son haftalarda hakem kararlarına isyan ederken, derbinin düdüğü belli oldu. Buna göre dev maçı Halil Umut Meler yönetecek.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem kararı! İki takım da itiraz etmişti

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

İki takımın da son haftalarda hakem kararları nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmesinin ardından gözler derbiyi yönetecek hakeme çevrildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem kararı! İki takım da itiraz etmişti-2

DERBİNİN DÜDÜĞÜ AÇIKLANDI

Tartışmaların gölgesinde derbinin düdüğü belli oldu.

Video Oynatma İkonu Derbinin hakemi belli oldu!


Buna göre, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem kararı! İki takım da itiraz etmişti-3

4. haftanın hakemleri ve yöneteceği maçlar şu şekilde:

04.09.2026 - Cuma (20:00)

  • Maç: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.

  • Stadyum: Başakşehir Fatih Terim

  • Hakemler: (H) Kadir Sağlam, (Y) Mehmet Salih, (Y) Esat Sancaktar, (D) Fatih Tokail

05.09.2026 - Cumartesi (17:00)

  • Maç: ERZURUMSPOR FK - TÜMOSAN KONYASPOR

  • Stadyum: Erzurum Kazım Karabekir

  • Hakemler: (H) Yasin Kol, (Y) Candaş Elbil, (Y) Kerem İlitangil, (D) Alpaslan Şen

05.09.2026 - Cumartesi (20:00)

  • Maç: FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

  • Stadyum: Chobani Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi

  • Hakemler: (H) Halil Umut Meler, (Y) İbrahim Çağlar Uyarcan, (Y) Abdullah Bora Özkara, (D) Batuhan Kolak

06.09.2026 - Pazar (17:00)

  • Maç: KASIMPAŞA A.Ş. - AMED SPORTİF FAALİYETLER

  • Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

  • Hakemler: (H) Oğuzhan Çakır, (Y) Erhan Akbulut, (Y) Mehmet Salih Mazlum, (D) Hakan Ülker

06.09.2026 - Pazar (17:00)

  • Maç: ARCA ÇORUM FK - EYÜPSPOR

  • Stadyum: Çorum Şehir Stadyumu

  • Hakemler: (H) Davut Dakul Çelik, (Y) Samet Çiçek, (Y) Özcan Sultanoğlu, (D) Ayberk Demirbaş

06.09.2026 - Pazar (20:00)

  • Maç: KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR A.Ş.

  • Stadyum: Kocaeli Stadyumu

  • Hakemler: (H) Reşat Onur Coşkunses, (Y) Bersan Duran, (Y) Mert Bulut, (D) Doğukan Yıldırım

06.09.2026 - Pazar (20:00)

  • Maç: TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

  • Stadyum: Papara Park

  • Hakemler: (H) Çağdaş Altay, (Y) Kerem Ersoy, (Y) Hüseyin Aylak, (D) Yusuf Adnan Kendirciler

07.09.2026 - Pazartesi (20:00)

  • Maç: ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

  • Stadyum: Çaykur Didi

  • Hakemler: (H) Abdullah Buğra Taşkınsoy, (Y) Süleyman Özay, (Y) Murat Şener, (D) Birkan Altındaş

07.09.2026 - Pazartesi (20:00)

  • Maç: GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

  • Stadyum: Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam M.

  • Hakemler: (H) Ümit Öztürk, (Y) Yusuf Susuz, (Y) Selim Şenöz, (D) Yusuf Ziya Gündüz

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