32 milyarlık derbi! Yeni transferler görücüye çıkacak

Süper Lig'de bu sezon 4 büyükler önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sezonun ilk derbisi cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki büyük çınar, bu sezon yaptıkları transferlerle değerlerini daha da yükselttiler.

Mason Greenwood ve Dusan Vlahovic (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Fenerbahçe, 293.2 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in ikinci en pahalı takımı konumunda. Onu 264.1 milyon euro ile Beşiktaş takip ediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 55 milyon euro değeri olan İngiliz yıldız Mason Greenwood'u transfer etti.