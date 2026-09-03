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32 milyarlık derbi! Yeni transferler görücüye çıkacak

Mason Greenwood, Matteo Guendouzi'li Fenerbahçe ile Dusan Vlahovic ve Orkun Kökçü'lü Beşiktaş kapışacak. 32 milyarlık iki büyük çınarın mücadelesinde çıkacak sonuç şimdiden merak ediliyor.

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32 milyarlık derbi! Yeni transferler görücüye çıkacak

Süper Lig'de bu sezon 4 büyükler önemli yıldızları kadrosuna kattı. Sezonun ilk derbisi cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki büyük çınar, bu sezon yaptıkları transferlerle değerlerini daha da yükselttiler.

Mason Greenwood ve Dusan Vlahovic (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Mason Greenwood ve Dusan Vlahovic (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Fenerbahçe, 293.2 milyon euroluk değeriyle Süper Lig'in ikinci en pahalı takımı konumunda. Onu 264.1 milyon euro ile Beşiktaş takip ediyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 55 milyon euro değeri olan İngiliz yıldız Mason Greenwood'u transfer etti.

Orkun KökçüOrkun Kökçü

15.5 milyon euroluk Vedat Muriç de kadroya dahil edildi. Ayrıca 27 milyon euroluk Matteo Guendouzi de kadroda yer alan başka bir isim. Fenerbahçe'de en pahalı üçüncü isim ise 20 milyon euro ile Kerem Aktürkoğlu.

Vedat Muriç Vedat Muriç

Beşiktaş ise 35 milyon euroluk Sırp golcü Dusan Vlahovic'i renklerine kattı. Siyah-beyazlılarda en pahalı ikinci oyuncu ise 25 milyon euro ile Orkun Kökçü ve yeni transferlerden Ernest Poku. Fenerbahçe, 99 milyon euroluk transfer yaparken, Beşiktaş ise tam 72 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı.

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Ahsen Kaya
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