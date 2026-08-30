Fenerbahçe'nin geliştirdiği atakta Oğuz Aydın, sol kanattan topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topu kontrol eden Vedat Muriqi, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeye göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Vedat Muriqi performansıyla göz kamaştırıyor

KARİYERİNİN EN ERKEN ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Vedat Muriqi, Samsunspor karşısında henüz 3. dakikada gol sevinci yaşadı. Kosovalı santrfor böylece kariyerinin en erken üçüncü golünü kaydetti.

3 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST

Vedat Muriqi, son haftalardaki performansıyla dikkat çekmeye devam etti. Konyaspor karşılaşmasında 1 gol ve 1 asistle oynayan deneyimli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçında da fileleri havalandırdı.

Muriqi, Samsunspor karşısında da golünü atarak Fenerbahçe formasıyla son 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.