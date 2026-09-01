Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi: "Gagasını bilemiş"
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar ligin yeni ekibine tam yarım düzine gol atarken 3 puanın da sahibi oldu. Spor yazarları, Beşiktaş'ın 6-2'lik galibiyetini yorumlarken, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de göndermelerde bulundular. İşte o yazılar...
Hoş geldin Dusan - Kartal Yiğit
Üst üste iki deplasman kaybı gelince gözler ister istemez Çorum maçına az da olsa çevrilmişti. Moralleri çok etkilemese de bu sonuçları bertaraf etmek adına dün akşam bir fırsattı. Beşiktaşlı oyuncular da "O iki maç kazaydı" mesajını net bir şekilde verip Çorum FK'yı dağıttılar. Beşiktaş yine bildik şekilde ileride baskı yaptı, topu hızlı kazandı ve rakip alana iyi yerleşti. Gecenin tabii ki en önemli olayı Vlahovic'in hat-trick yaparak Kartal'a merhaba demesi oldu. İlk yarı istediği topları bulamasa da yıldız oyuncu açılınca golcü kimliğini gösterdi ve derbi öncesi herkesi rahatlattı. Oyuna gelince ise özellikle Olaitan ve Salih müthiştiler. Hele Olaitan yeni transfer gibi. Gecenin olumsuz yanı Beşiktaş açısından kalesinde bu kez iki gol görmesiydi.
Savunma ciddi maçlarda sıkıntı yaratabilir şimdiden söyleyelim! Bu kadar güzelliğe rağmen savunma uyarısı da nereden çıktı acaba diyebilirsiniz. Önemli olan bu tür farklı sonuçlarda gerçekleri görmek. Evet Beşiktaş baştan sona oyunu domine edip bu sezonun en farklı skorunu alıp taraftarını mest etti. Ancak özellikle ikinci yarı başlarında orta sahada Orkun'un kopuşu ile Çorum etkili ataklar yaptı. Sonucunda müthiş bir gol de buldular.
Stoperler de çok öne çıktığı için rakip hızlı geçişte pozisyonlar bulabiliyor. Bu belki zayıf takımlara karşı işlemez ama derbilerde ve Avrupa'da başa bela olabilir. İyi giden şeylerin bozulmaması adına buna önlem alınmalı. Ayrıca büyük maçlarda stratejinin ne olacağını görmeliyiz. Bunun cevabı da hafta sonu belli olacak. Ancak belki erken olacak ama Beşiktaş bu yıl evinde kolay kolay yenilmez gibi geliyor bana. Dışarıda ne olacağını cumartesi göreceğiz.
Var mı yan bakan! - Turgay Demir
Vaaav… Kartal yürekliler! Ligin yenisi Çorumspor'u farklı yenerken tüm diğer rakiplerine de sağlam bir mesaj vermiş oldu: GELİYORUZ! Harika bir oyundu Beşiktaş adına… Atılan goller, kaçan fırsatlar derken kaliteli oyuncuların şahlanışını izledik. Misal Vlahović… Kalite bazen sessiz kalır, bazen bekler ama zamanı geldiğinde kendini haykırarak gösterir. Vlahović üç golle yaptı bunu. Kaçırdıkları da var elbet ama artık o, Beşiktaşlıların yüreğinde taht kurmuş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi rakibin yüreğine korku saldığı da kesin. Kalite demişken Orkun'dan bahsetmeden olmaz. Top ayağına geldiğinde oyun hızlanıyor, takım onun işaret ettiği yöne akıyor. Orkun Kökçü, takımın temposunu belirleyen, oyunun aklını elinde tutan bir lider.
Ve yüreğini çimlere seren adam Olaitan… En büyük sermayesi yeteneğinden önce mücadelesi. Sahada bir an bile vazgeçmiyor ve her maç üzerine yeni bir şey koyuyor. Koşuyor, savaşıyor, öğreniyor; her hafta biraz daha futbolcu oluyor. Nübel'den başla, Agbadou'ya, Murillo'ya selam çak, Salih'i öp, Cerny'i kucakla, Vlahović'e kadar git… Göreceğin tek şey kalite ve mücadele. İlhan Fakılı ayrı hikaye… Solu öldürür, sağı süründürür. Dün sağ kanatta oynadı ve buluştuğu ilk topu sağ ayağıyla uzak köşeye bıraktı. Yeni transfer Poku daha ayağının tozuyla, "Ben de varım, gücünüze güç katmaya geldim" der gibiydi… Beşiktaş derbi öncesi buyuk sükse yaptı vesselam. Atılan gol sayısı önemli ama daha önemlisi takım olarak verilen görüntü. Kartal Yuvası'nda birlik var, birlikten doğan güç var. Bu Kartal, pençelerini sonuna kadar açmış, gagasını bilemiş: "Var mı bana yan bakan?" diyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı.
Atanın ve tutanın iyi olacak - Sinan Vardar
Maç öncesinde harika bir bayrak şov vardı. Görsel anlamda gerçekten çok güzeldi. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için mücadele eden tum kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Kadrolara baktığımda sol stoperde Emirhan tercih edilebilirdi. Ancak onun dışında üretkenlik açısından Beşiktaş'ın şu an için sahaya sürebileceği en ideal 11'in bu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maça baskılı başladı. Erken dakikalarda direkten dönen topun ardından devam eden atakta Cerny ile golü bulan Siyah-Beyazlılar, 1-0 öne geçti. Golden sonra iki takım da orta saha üstünlüğünü kaybetti. Orta sahalar çok kolay geçilmeye ve oyun iki kale arasında oynanmaya başladı. Beşiktaş 35. dakikada çok net bir pozisyon yakaladı ancak top direkten döndü. Açıkçası kaçırılması çok zor bir pozisyondu. Dakikalar 42'yi gösterirken Beşiktaş penaltı kazandı. Bana göre çok net bir penaltıydı, VAR'a gitmeye bile gerek yoktu. Tribünler penaltıyı kullanması için "Dusan" diye bağırdı.
Vlahovic de topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. İlk yarıda Trossard benim için tam bir hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncularından biri olması gereken Trossard, çok kötü bir ilk yarı geçirdi. İkinci yarının başında Beşiktaş'ın oyunu tutması gerekirken, Diomande'nin uzaktan güzel golüyle fark bire indi. Ancak Vlahovic yeniden sahneye çıkarak farkı tekrar ikiye çıkardı. Vlahovic harika bir golcü. Türkiye'ye son yıllarda gelmiş en kaliteli ayaklardan biri. Ve Vlahovic'ten hat-trick! Yıllarını futbola vermiş biri olarak söylüyorum; Vlahovic, Mario Gomez'i aratmaz. Yeni transferler maça damga vurmaya devam ediyor. Şimdi de sahneye İlhan Fakılı çıkıyor. Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor. İlhan'ın asistinde Murillo topu ağlara gönderiyor ve skor 6-2 oluyor. Başlıkta da belirttiğim gibi; atanın ve tutanın iyi olunca sonuç böyle oluyor. Fenerbahçe maçı öncesi oldukça moral veren bir galibiyet oldu. Şimdi derbiye odaklanma zamanı...
Beşiktaş'tan korkun! - Fatih Doğan
Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Futbol adına muhteşem bir maç izledik. Sahada tabelaya yazılan 8 gol, iptal edilen 2 gol ve direkten dönen 3 top olmak üzere yeni sezonun en iyi maçını izledik. Çorum'un talihsizliği ligin en iştahlı ve ofansif takımına karşı, motive olmuş bir taraftarın önünde oynamış olması. Vlahovic üç golle üç puanın başrol oyuncusu olurken Alanyaspor yenilgisi sonrası hem kendi öz güvenini hem de takımın öz güvenini sahaya koydu. Vlahovic'in performansı, Beşiktaş'ın neden onu transfer ettiğinin de kısa bir özeti gibiydi. Ceza sahasında doğru yerde olmak, fizik gücünü kullanmak, rakip savunmayı sürekli tehdit etmek ve en önemlisi fırsatları gole çevirmek… Üç gol, sadece istatistik değil; takımın hücum kimliğine verilen güçlü bir mesajdı. Beşiktaş'ın bir diğer önemli kazanımı ise Olaitan ve Orkun'un dinamizmi, Trossard ve Cerny'nin üretlenliğiyle öne çıkmasıydı. Murillo ise Beşiktaş'taki kariyer maçını oynayacak bindirmeler yaptı. Özellikle Çorum savunmasının arkasına yapılan koşular ve kenar-merkez bağlantısı siyah-beyazlıların hücumunu çeşitlendirdi. 6-2'lik skor Beşiktaş'ın oyunun her bölümünde kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle rakibin zaman zaman savunma arkasına sarkabildiği bölümlerde alarm veren görüntüler vardı. Ancak bu kez Beşiktaş'ın en büyük farkı, bulduğu pozisyonları skora dönüştürmesi ve oyunu yeniden kontrol altına alabilmesi oldu. Siyah-beyazlılar, derbi öncesi hem moral hem de psikolojik üstünlük kazandı. Mesaj açık; Korkun Beşiktaş'tan.
Aradığınız golcü bulundu! - Murat Özbostan
Beşiktaş, taraftarına müthiş bir gece yaşattı. Çorum karşısında yarım düzine gol bulan siyah-beyazlı takım, sadece farklı kazanmadı, sahaya koyduğu futbol ve özellikle hücumdaki iştahıyla tribünleri de mest etti. Beşiktaş'ın en dikkat çekici özelliği skor ne olursa olsun durmamasıydı. Attıkça bir tane daha istedi, bulduğu her golün ardından gözünü rakip kaleye dikti. Uzun süredir gol yollarında bitiricilik problemi yaşayan bir takım için bu görüntü son derece değerliydi. Gecenin yıldızı ise hiç kuşkusuz Vlahovic oldu. Beşiktaş'ın 2.5 ay boyunca peşinden koştuğu Sırp golcü, neden bu kadar istendiğini daha ilk ciddi fırsatlarından itibaren gösterdi. Hat-trick yapması elbette gecenin en önemli istatistiğiydi ancak benim açımdan asıl dikkat çekici olan, attığı gollerden çok onları nasıl attığıydı. Ceza sahası içindeki hakimiyeti üst düzey. Top ayağına geldiğinde panik yapmıyor, pozisyonu çok çabuk değerlendiriyor, doğru açıyı buluyor ve vuruşunu son derece temiz gerçekleştiriyor. Fiziksel olarak da çok güçlü. Stoperlerle mücadele ederken rakip savunmacıları adeta üzerinde taşıyor. İyi bir santrforun rakip savunmaya kendisini sürekli hissettirmesi gerekir; Vlahovic bunu Çorum karşısında fazlasıyla yaptı. Trossard ve Cerny ile yakaladığı uyum da Beşiktaş adına gecenin olumlu detaylarından biriydi. Hücum hattındaki hareketlilik arttıkça Vlahovic'in etkinliği de yükseldi. Elbette böylesine yüksek skorlu bir maçta hat-trick yapmakta rakibin savunma zaaflarının da payı var. Çorum savunmasının verdiği boşluklar Beşiktaş'ın hücumcularının işini kolaylaştırdı. Ancak Vlahovic'in bitiriciliği, soğukkanlılığı ve gol iştahı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sırp golcü, Beşiktaş'a transferinin ne kadar doğru bir hamle olduğunu daha şimdiden hatırlattı. Üstelik bu performansın zamanlaması da son derece önemli. F.Bahçe derbisi öncesinde gelen üç gollü performans, hem Vlahovic'in öz güvenini yükseltti hem de takımın ona olan inancını artırdı. Üçüncü golün ardından tribünlere yaptığı kartal hareketi ise gecenin en anlamlı görüntülerinden biriydi. Şimdi gözler derbide. Çorum karşısında alınan farklı galibiyet elbette derbinin garantisi değil. Beşiktaş, derbi ihtiyacı olan morali fazlasıyla aldı ve sahaya önemli bir mesaj bıraktı. Siyah-beyazlılar hem gol attı hem iştahını gösterdi hem de gücünü hatırlattı. Vlahovic ise üç golüyle yalnızca gecenin yıldızı olmadı; Beşiktaş taraftarına, "Aradığınız golcü burada" mesajını da verdi.