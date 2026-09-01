Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi: "Gagasını bilemiş"

Hoş geldin Dusan - Kartal Yiğit



Üst üste iki deplasman kaybı gelince gözler ister istemez Çorum maçına az da olsa çevrilmişti. Moralleri çok etkilemese de bu sonuçları bertaraf etmek adına dün akşam bir fırsattı. Beşiktaşlı oyuncular da "O iki maç kazaydı" mesajını net bir şekilde verip Çorum FK'yı dağıttılar. Beşiktaş yine bildik şekilde ileride baskı yaptı, topu hızlı kazandı ve rakip alana iyi yerleşti. Gecenin tabii ki en önemli olayı Vlahovic'in hat-trick yaparak Kartal'a merhaba demesi oldu. İlk yarı istediği topları bulamasa da yıldız oyuncu açılınca golcü kimliğini gösterdi ve derbi öncesi herkesi rahatlattı. Oyuna gelince ise özellikle Olaitan ve Salih müthiştiler. Hele Olaitan yeni transfer gibi. Gecenin olumsuz yanı Beşiktaş açısından kalesinde bu kez iki gol görmesiydi.



Savunma ciddi maçlarda sıkıntı yaratabilir şimdiden söyleyelim! Bu kadar güzelliğe rağmen savunma uyarısı da nereden çıktı acaba diyebilirsiniz. Önemli olan bu tür farklı sonuçlarda gerçekleri görmek. Evet Beşiktaş baştan sona oyunu domine edip bu sezonun en farklı skorunu alıp taraftarını mest etti. Ancak özellikle ikinci yarı başlarında orta sahada Orkun'un kopuşu ile Çorum etkili ataklar yaptı. Sonucunda müthiş bir gol de buldular.

Stoperler de çok öne çıktığı için rakip hızlı geçişte pozisyonlar bulabiliyor. Bu belki zayıf takımlara karşı işlemez ama derbilerde ve Avrupa'da başa bela olabilir. İyi giden şeylerin bozulmaması adına buna önlem alınmalı. Ayrıca büyük maçlarda stratejinin ne olacağını görmeliyiz. Bunun cevabı da hafta sonu belli olacak. Ancak belki erken olacak ama Beşiktaş bu yıl evinde kolay kolay yenilmez gibi geliyor bana. Dışarıda ne olacağını cumartesi göreceğiz.

Orkun Kökçü, penaltı vuruşunda topu Vlahovic'e bıraktı.



Var mı yan bakan! - Turgay Demir



Vaaav… Kartal yürekliler! Ligin yenisi Çorumspor'u farklı yenerken tüm diğer rakiplerine de sağlam bir mesaj vermiş oldu: GELİYORUZ! Harika bir oyundu Beşiktaş adına… Atılan goller, kaçan fırsatlar derken kaliteli oyuncuların şahlanışını izledik. Misal Vlahović… Kalite bazen sessiz kalır, bazen bekler ama zamanı geldiğinde kendini haykırarak gösterir. Vlahović üç golle yaptı bunu. Kaçırdıkları da var elbet ama artık o, Beşiktaşlıların yüreğinde taht kurmuş durumda. Fenerbahçe derbisi öncesi rakibin yüreğine korku saldığı da kesin. Kalite demişken Orkun'dan bahsetmeden olmaz. Top ayağına geldiğinde oyun hızlanıyor, takım onun işaret ettiği yöne akıyor. Orkun Kökçü, takımın temposunu belirleyen, oyunun aklını elinde tutan bir lider.



Ve yüreğini çimlere seren adam Olaitan… En büyük sermayesi yeteneğinden önce mücadelesi. Sahada bir an bile vazgeçmiyor ve her maç üzerine yeni bir şey koyuyor. Koşuyor, savaşıyor, öğreniyor; her hafta biraz daha futbolcu oluyor. Nübel'den başla, Agbadou'ya, Murillo'ya selam çak, Salih'i öp, Cerny'i kucakla, Vlahović'e kadar git… Göreceğin tek şey kalite ve mücadele. İlhan Fakılı ayrı hikaye… Solu öldürür, sağı süründürür. Dün sağ kanatta oynadı ve buluştuğu ilk topu sağ ayağıyla uzak köşeye bıraktı. Yeni transfer Poku daha ayağının tozuyla, "Ben de varım, gücünüze güç katmaya geldim" der gibiydi… Beşiktaş derbi öncesi buyuk sükse yaptı vesselam. Atılan gol sayısı önemli ama daha önemlisi takım olarak verilen görüntü. Kartal Yuvası'nda birlik var, birlikten doğan güç var. Bu Kartal, pençelerini sonuna kadar açmış, gagasını bilemiş: "Var mı bana yan bakan?" diyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı.