Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesinde Altay sahasında Söke 1970 Spor'u konuk etti.



Saat 20.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından naklen izleyicilerle buluşan karşılaşmadan Söke 1970 Spor 4-2 galip ayrıldı ve adını 2. tura yazdırdı.