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Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: Söke 1970 Spor, Altay'ı 4-2 yenerek 2. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Altay ile Söke 1970 Spor karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Söke 1970 Spor, deplasmanda Altay’ı 4-2 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: Söke 1970 Spor, Altay'ı 4-2 yenerek 2. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesinde Altay sahasında Söke 1970 Spor'u konuk etti.

Saat 20.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından naklen izleyicilerle buluşan karşılaşmadan Söke 1970 Spor 4-2 galip ayrıldı ve adını 2. tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay evinde Söke 1970'e 4-2 yenildi.Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay evinde Söke 1970'e 4-2 yenildi.

Söke 1970 Spor'un gollerini 44. ve 56. dakikalarda Kağan Miray Barış, 45. dakikada Eren Çakır ve 68. dakikada Cemil Devrim kaydetti.

Ev sahibi Altay'ın golleri mücadelenin 72. dakikasında Yunus Sarıkaya ve 90+3. dakikada Efe Pehlivan'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Video Oynatma İkonu Altay 0-1 Söke 1970 Spor
Video Oynatma İkonu Altay 0-2 Söke 1970 Spor
Video Oynatma İkonu Altay 0-3 Söke 1970 Spor
Video Oynatma İkonu Altay 0-4 Söke 1970 Spor
Video Oynatma İkonu Altay 1-4 Söke 1970 Spor GOL: Yunus Sarıkaya
Video Oynatma İkonu Altay 2-4 Söke 1970 Spor

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