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Altay 0-3 Söke 1970 Spor GOL: Kağan Miray Bağış

Altay 0-3 Söke 1970 Spor GOL: Kağan Miray Bağış

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Söke 1970 Spor, Altay karşısında 56. dakikada Kağan Miray Bağış'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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