Konyaspor deplasmanından alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da yönetimin gündemindeki isimler netleşiyor.

PİOLİ İLE KRİTİK MADDELER GÖRÜŞÜLÜYOR

Trabzonspor yönetimi ile Stefano Pioli arasındaki görüşmelerde yıllık ücret, sözleşme süresi ve İtalyan teknik adamın beraberinde getireceği yardımcı antrenör ekibinin yapısı üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Pioli'nin 2+1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu öğrenildi.

İtalyan çalıştırıcının Trabzonspor projesine yönelik hazırlığı da dikkat çekti. Pioli, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları analiz ederek Başkan Ertuğrul Doğan'a özel bir rapor sundu. Deneyimli teknik adam ayrıca Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı da canlı olarak takip etti.

YENİ ADAY THOMAS REIS

Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında Thomas Reis de bulunuyor. Bordo-mavili yönetim, Ludogorets'i çalıştıran Alman teknik adam için hem kulübüyle hem de Reis'in kendisiyle görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye deneyimi de bulunan Reis, daha önce Samsunspor'da görev yapmıştı. Yönetim, yabancı teknik direktör alternatifleri kapsamında Reis seçeneğini de masada tutuyor.

ŞENOL GÜNEŞ TEK YERLİ ADAY

Trabzonspor yönetimi, yabancı teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürürken Şenol Güneş ile de temas halinde. Bordo-mavili camianın dinamiklerini yakından bilen Güneş ile yapılan görüşmelerin ciddi bir boyuta ulaştığı belirtildi.

Trabzonspor'un tek yerli teknik direktör adayı olan 74 yaşındaki Şenol Güneş, kulüpte daha önce yaşanan kriz dönemlerinde görev alarak takımı toparlama tecrübesine sahip. Bordo-mavili yönetimin, Galatasaray karşılaşması öncesinde teknik direktör kararını netleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

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