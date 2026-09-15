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Altay 2-4 Söke 1970 Spor GOL: Efe Pehlivan
Altay 2-4 Söke 1970 Spor GOL: Efe Pehlivan
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 21:58
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Altay, Söke 1970 Spor karşısında 90+3. dakikada Efe Pehlivan'ın golüyle farkı 2'ye indirdi.
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