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Altay 0-2 Söke 1970 Spor GOL: Eren Çakır
Altay 0-2 Söke 1970 Spor GOL: Eren Çakır
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 21:36
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçında Söke 1970 Spor, Altay karşısında 45. dakikada Eren Çakır'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
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Serkan Cortaoğlu
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