Ziraat Türkiye Kupası: 1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 1923 Afyonkarahisar SK ile Ürgüpspor kozlarını paylaşıyor.

Bu sezonun ilk Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele eden iki takım, tur bileti almanın hesaplarını yapıyor.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselen taraf olacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



1923 Afyonkarahisar SK: Kemal Mert, Burak, Arda, Muhammed, Furkan, İsmail Mert, Hamza, Hakan, Özgür, Ahmet, Selimcan.



Ürgüpspor: Yılmaz, Durmuş, Fevzi Can, Enes, Halis, Alperen, Burak, Efehan, Onur Han, Alperen, Serdar.

1923 AFYONKARAHİSAR SK - ÜRGÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



1923 Afyonkarahisar SK ile Ürgüpspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 15 Eylül Salı günü saat 17.00'de başladı.

Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

Karşılaşma Zafer Stadı'nda oynanıyor.

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