Mikel Oyarzabal farkı! İspanya Avusturya'yı 3-0 yenip son 16'ya kaldı
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda heyecan devam etti. İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Boğalar, rakibini 3-0 yenerek son 16 takım arasına yazdırdı. Rakibi, Hırvatistan'ı 2-1 yenerek eleyen Portekiz oldu. İşte atılan goller...
İspanya, FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Avusturya ile karşılaştı. 26'da Mikel Oyarzabal gol perdesini açtı. İlk devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 66'yı gösterirken Pedro Porro farkı ikiye çıkaran isim oldu. 89'da bir kez daha ağları havalandıran Oyarzabal maça noktayı koydu. İspanya sahadan 3-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
İspanyollar, Portekiz ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İspanya - Avusturya karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı.
7' İspanya etkili geldi
İspanya, maçın ilk bölümünde gole yaklaştı. Lamine Yamal'ın sağ kanattan trivela ile yaptığı ortada ceza sahası içinde Dani Olmo gelişine vurdu. Ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
15' İspanya kornerden sonuç alamadı
İspanya, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda etkili olmak istedi. Baena'nın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası içinde iyi yükselen David Alaba, kafa vuruşuyla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
30' İspanya'nın golü iptal edildi
İspanya'da Marc Cucurella'nın kaydettiği gol, faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Hakem pozisyonun ardından gol kararını iptal etti.
36' GOL | İspanya 1-0 Avusturya
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle Avusturya karşısında 1-0 öne geçti. Paslaşarak gelişen atakta ceza sahası içinde kendisini iyi gizleyen Oyarzabal, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
45' İspanya gole çok yaklaştı
İspanya, ilk yarının son bölümünde farkı artırma fırsatını kaçırdı. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Baena, doğrudan kaleyi düşündü. Üst direkten dönen top Lamine Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın vuruşunda kaleci Alexander Schlager gole izin vermedi ve seken top taca çıktı.
İlk yarı sonucu: İspanya 1-0 Avusturya
Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İspanya, Oyarzabal'ın golüyle soyunma odasına önde giderken, Avusturya savunmada dirençli bir görüntü sergiledi.
59' Avusturya'da değişiklik
Avusturya'da Gregoritsch oyundan çıkarken, Marko Arnautovic mücadeleye dahil oldu.
66' Fark 2'ye çıktı!
İspanya'nın sağ beki Pedro Porro, ceza sahasında önünde kalan topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
81' Avusturya etkili geldi
Avusturya, sol kanattan geliştirdiği atakta gole yaklaştı. Topu alan Marcel Sabitzer, ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Arka direkte yükselen Stefan Posch kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
89' GOL | İspanya 3-0 Avusturya
İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Marc Cucurella, bekletmeden ceza sahasına yerden ortasını yaptı. İçeriye doğru hareketlenen Oyarzabal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
90' Maç sonucu | İspanya 3-0 Avusturya
Karşılaşmada son düdük geldi ve İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Mikel Oyarzabal attığı gollerle galibiyetin öne çıkan ismi olurken, İspanya sahadan net bir skorla ayrıldı.
GOLLER
İspanya paslaşarak geldi kendini unutturan Oyarzabal golü attı, İspanya'yı öne geçirdi.
⚽ İspanya paslaşarak geldi kendini unutturan Oyarzabal golü attı, İspanya'yı öne geçirdi. pic.twitter.com/rfMF4sCV1J— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026
Pedro Porro sağ bekten geldi golünü attı! İspanya iyice rahatladı!
⚽ Pedro Porro sağ bekten geldi golünü attı! İspanya iyice rahatladı! pic.twitter.com/dYAxvXdf5d— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026
İspanya vites küçültmüyor! Cucurella'dan bir asist daha Oyarzabal'dan bir gol daha!
⚽ İspanya vites küçültmüyor! Cucurella'dan bir asist daha Oyarzabal'dan bir gol daha! pic.twitter.com/wvMi7eO0bP— TRT Spor (@trtspor) July 2, 2026
MAÇIN ÖZETİ