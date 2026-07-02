CANLI YAYIN
Geri

Mikel Oyarzabal farkı! İspanya Avusturya'yı 3-0 yenip son 16'ya kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda heyecan devam etti. İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Boğalar, rakibini 3-0 yenerek son 16 takım arasına yazdırdı. Rakibi, Hırvatistan'ı 2-1 yenerek eleyen Portekiz oldu. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mikel Oyarzabal farkı! İspanya Avusturya'yı 3-0 yenip son 16'ya kaldı

İspanya, FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Avusturya ile karşılaştı. 26'da Mikel Oyarzabal gol perdesini açtı. İlk devre 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 66'yı gösterirken Pedro Porro farkı ikiye çıkaran isim oldu. 89'da bir kez daha ağları havalandıran Oyarzabal maça noktayı koydu. İspanya sahadan 3-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

İspanyollar, Portekiz ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Mikel Oyarzabal İspanya'yı öne geçirdiMikel Oyarzabal İspanya'yı öne geçirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İspanya - Avusturya karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

7' İspanya etkili geldi

İspanya, maçın ilk bölümünde gole yaklaştı. Lamine Yamal'ın sağ kanattan trivela ile yaptığı ortada ceza sahası içinde Dani Olmo gelişine vurdu. Ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

15' İspanya kornerden sonuç alamadı

İspanya, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda etkili olmak istedi. Baena'nın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası içinde iyi yükselen David Alaba, kafa vuruşuyla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

30' İspanya'nın golü iptal edildi

İspanya'da Marc Cucurella'nın kaydettiği gol, faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Hakem pozisyonun ardından gol kararını iptal etti.

36' GOL | İspanya 1-0 Avusturya

İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle Avusturya karşısında 1-0 öne geçti. Paslaşarak gelişen atakta ceza sahası içinde kendisini iyi gizleyen Oyarzabal, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

45' İspanya gole çok yaklaştı

İspanya, ilk yarının son bölümünde farkı artırma fırsatını kaçırdı. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Baena, doğrudan kaleyi düşündü. Üst direkten dönen top Lamine Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın vuruşunda kaleci Alexander Schlager gole izin vermedi ve seken top taca çıktı.

İlk yarı sonucu: İspanya 1-0 Avusturya

Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İspanya, Oyarzabal'ın golüyle soyunma odasına önde giderken, Avusturya savunmada dirençli bir görüntü sergiledi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

İspanya son 32 turunda Avusturya ile karşılaştıİspanya son 32 turunda Avusturya ile karşılaştı

59' Avusturya'da değişiklik

Avusturya'da Gregoritsch oyundan çıkarken, Marko Arnautovic mücadeleye dahil oldu.

66' Fark 2'ye çıktı!

İspanya'nın sağ beki Pedro Porro, ceza sahasında önünde kalan topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

81' Avusturya etkili geldi

Avusturya, sol kanattan geliştirdiği atakta gole yaklaştı. Topu alan Marcel Sabitzer, ceza sahasına etkili bir orta gönderdi. Arka direkte yükselen Stefan Posch kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

89' GOL | İspanya 3-0 Avusturya

İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle farkı 3'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Marc Cucurella, bekletmeden ceza sahasına yerden ortasını yaptı. İçeriye doğru hareketlenen Oyarzabal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

90' Maç sonucu | İspanya 3-0 Avusturya

Karşılaşmada son düdük geldi ve İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Mikel Oyarzabal attığı gollerle galibiyetin öne çıkan ismi olurken, İspanya sahadan net bir skorla ayrıldı.

Marc CucurellaMarc Cucurella

GOLLER

İspanya paslaşarak geldi kendini unutturan Oyarzabal golü attı, İspanya'yı öne geçirdi.

Pedro Porro sağ bekten geldi golünü attı! İspanya iyice rahatladı!


İspanya vites küçültmüyor! Cucurella'dan bir asist daha Oyarzabal'dan bir gol daha!

MAÇIN ÖZETİ

Tarihi geri dönüşle son 16ya! Belçika Dünya Kupasında Senegali uzatmalarda elediTarihi geri dönüşle son 16ya! Belçika Dünya Kupasında Senegali uzatmalarda eledi
Tarihi geri dönüşle son 16'ya! Belçika Dünya Kupası'nda Senegal'i uzatmalarda eledi
Sihirbaz Harry Kane! İngiltere Dünya Kupasında son 16 turuna yükseldiSihirbaz Harry Kane! İngiltere Dünya Kupasında son 16 turuna yükseldi
Sihirbaz Harry Kane! İngiltere Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

90+4'te gelen golle son 16'ya! Portekiz Hırvatistan'ı 2-1 yendi
SONRAKİ HABER

Portekiz son 16'ya adını yazdırdı

 Trabzonspor Andre Onana'yı duyurdu: Ben hiçbir zaman pes etmedim
ÖNCEKİ HABER

Trabzonspor Onana'yı duyurdu
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler