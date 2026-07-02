Mikel Oyarzabal farkı! İspanya Avusturya'yı 3-0 yenip son 16'ya kaldı

İspanya, FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Avusturya ile karşılaştı. 26'da Mikel Oyarzabal gol perdesini açtı. İlk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda dakikalar 66'yı gösterirken Pedro Porro farkı ikiye çıkaran isim oldu. 89'da bir kez daha ağları havalandıran Oyarzabal maça noktayı koydu. İspanya sahadan 3-0 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. İspanyollar, Portekiz ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Mikel Oyarzabal İspanya'yı öne geçirdi MAÇTAN DAKİKALAR 1' Maç başladı İspanya - Avusturya karşılaşmasında ilk düdük geldi ve mücadele başladı. 7' İspanya etkili geldi İspanya, maçın ilk bölümünde gole yaklaştı. Lamine Yamal'ın sağ kanattan trivela ile yaptığı ortada ceza sahası içinde Dani Olmo gelişine vurdu. Ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 15' İspanya kornerden sonuç alamadı İspanya, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda etkili olmak istedi. Baena'nın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası içinde iyi yükselen David Alaba, kafa vuruşuyla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 30' İspanya'nın golü iptal edildi İspanya'da Marc Cucurella'nın kaydettiği gol, faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Hakem pozisyonun ardından gol kararını iptal etti. 36' GOL | İspanya 1-0 Avusturya İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle Avusturya karşısında 1-0 öne geçti. Paslaşarak gelişen atakta ceza sahası içinde kendisini iyi gizleyen Oyarzabal, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 45' İspanya gole çok yaklaştı İspanya, ilk yarının son bölümünde farkı artırma fırsatını kaçırdı. Sol kanattan serbest vuruş kullanan Baena, doğrudan kaleyi düşündü. Üst direkten dönen top Lamine Yamal'ın önünde kaldı. Yamal'ın vuruşunda kaleci Alexander Schlager gole izin vermedi ve seken top taca çıktı. İlk yarı sonucu: İspanya 1-0 Avusturya Karşılaşmanın ilk yarısı İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İspanya, Oyarzabal'ın golüyle soyunma odasına önde giderken, Avusturya savunmada dirençli bir görüntü sergiledi. Takvim Kaynak Tercihleri