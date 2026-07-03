Trabzonspor Andre Onana'yı duyurdu: Ben hiçbir zaman pes etmedim
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kalesini koruyan ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Andre Onana transferini sosyal medyadan yayınladığı özel bir video ile duyurdu. 1 yıllık kiralanan Onana 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Andre Onana, yeniden bordo-mavili formaya kavuştu. Karadeniz ekibi, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir video ile resmen ilan etti.
Bordo-mavili kulüp, transfer duyurusunda oyuncunun aidiyetine ve karakterine vurgu yaptı.
Paylaşılan videoda tecrübeli eldivenin pes etmeyen yapısına dikkat çekilirken, kulüp tarafından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Ben hiçbir zaman pes etmedim. Mavi ateşin yeni değil, bildiğimiz kahramanı: Andre Onana"Trabzonspor kalesini yine ona emanet etti: Andre Onana Bordo-Mavili formayı giydi
KAP'A BİLDİRİLDİ
Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
2026-27 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak tecrübeli file bekçisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek.
Manchester United'dan kiralık olarak 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'a katılan Kamerunlu kaleci, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 29 maçta görev aldı ve toplamda 30 gol yediği karşılaşmalarda 6 kez kalesini gole kapattı.