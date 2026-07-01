İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası CANLI

Yoane Wissa Kongo'nun son 32 takım arasına kalmasında büyük rol oynadı

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ TARİH YAZDI

Daha önce Zaire adıyla 1974 Dünya Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi. K Grubu'nda Portekiz ile 1-1 berabere kalan Afrika temsilcisi, Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldu. Son maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükseldi.