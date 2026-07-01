İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. İngilizler yola kayıpsız devam etmek, Afrika temsilcisi ise sürprize imza atmak amacında. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip, son 16 turunda ev sahibi Meksika'nın rakibi olacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edeblirsiniz.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaşıyor. Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh yönetiyor. Son 32 turundaki kritik mücadeleyi kazanan takım, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden Meksika ile karşı karşıya gelecek.
CANLI TAKİP
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirisniz.
İLK 11'LER
İngiltere: Jordan Pickford, Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford, Harry Kane.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Lionel Mpasi-Nzau, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki, Nathanaël Mbuku, Brian Cipenga, Yoane Wissa.
İNGİLTERE LİDER OLARAK TUR ATLADI
L Grubu'nda mücadele eden İngiltere, turnuvaya Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek başladı. Thomas Tuchel'in öğrencileri, ikinci maçta Gana ile 0-0 berabere kaldıktan sonra grup aşamasını Panama'yı 2-0 yenerek tamamladı. Topladığı 7 puanla grubunu lider bitiren İngiltere, doğrudan son 32 turuna yükseldi.
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ TARİH YAZDI
Daha önce Zaire adıyla 1974 Dünya Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi. K Grubu'nda Portekiz ile 1-1 berabere kalan Afrika temsilcisi, Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldu. Son maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4 puanla en iyi üçüncüler arasına girerek son 32 turuna yükseldi.
GÖZLER KANE VE WISSA'DA
İngiltere'nin en büyük gol silahı Harry Kane, grup aşamasında attığı 3 golle takımının skor yükünü çekti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise Yoane Wissa, takımının turnuvadaki 4 golünün 3'ünü kaydederek dikkat çeken isim oldu.
İKONİK TARAFTAR TRİBÜNDE OLMAYACAK
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin simge taraftarlarından Michel Nkuka Mboladinga, İngiltere karşılaşmasını tribünden takip edemeyecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" olarak tanınan Mboladinga, ABD'nin vize uygulamaları nedeniyle Atlanta'daki mücadelede tribündeki yerini alamayacak.