Tarihi geri dönüşle son 16'ya! Belçika Dünya Kupası'nda Senegal'i uzatmalarda eledi
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Afrika temsilcisi, Mouhamadou Habib Diarra ve Ismaila Sarr'ın golleriyle öne geçse de Romelu Lukaku ve Youri Tielemans farkı eritti. Karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmalarda dakikalar 118'i gösterirken kazanılan penaltıyı Tielemans gole çevirdi. Kırmızı Şeytanlar karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırdı. Rakibi ABD - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak. İşte atılan goller...
Senegal, Dünya Kupası'nda Belçika ile karşılaştı. Mücadelenin 25. dakikasında gol perdesi açıldı. Mouhamadou Habib Diarra, direkten dönen topu tamamlayarak ülkesini öne geçirdi. İlk devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sürdüren Senegal, Ismaila Sarr ile farkı ikiye çıkardı. 86'da Romelu Lukaku yaptığı tek vuruşla Belçika adına ağları havalandırdı. Youri Tielemans ise eşitliği getirdi. Maçın normal süresi 2-2 sona erdi.
Uzatmalarda da sona gidilirken Rudi Garcia'nın öğrencileri Tielemans'ın yer düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Youri Tielemans maçı bitiren golü attı. Belçika rakibini 3-2 yendi ve rakibi, ABD - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13' Senegal gole çok yaklaştı
Senegal, maçın ilk bölümünde gole çok yaklaştı. Sadio Mane'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs, kale sahasına doğru etkili bir orta yaptı. Kaleci Thibaut Courtois'ın müdahale ettiği top Ismaila Sarr'ın önünde kaldı. Sarr'ın vuruşunda top sağ direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda topu yeniden önünde bulan Sarr, boş kaleye yaptığı vuruşta fırsattan yararlanamadı.
25' GOL | Belçika 0-1 Senegal
Senegal, Habib Diarra'nın golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti. Sadio Mane'nin ceza sahasına gönderdiği orta sonrası yapılan kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Habib Diarra, bitirici vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
43' Belçika etkili geldi
Belçika, ilk yarının son bölümünde beraberlik golüne yaklaştı. Orta sahada topu alan Kevin De Bruyne, sağ kanattaki Jeremy Doku'ya pasını verdi. Doku'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
İlk yarı sonucu: Belçika 0-1 Senegal
Karşılaşmanın ilk yarısı Senegal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Senegal, Habib Diarra'nın golüyle soyunma odasına önde giderken, Belçika ilk yarıda Jeremy Doku ile yakaladığı fırsattan sonuç alamadı.
46' İkinci yarı başladı
Belçika - Senegal karşılaşmasında ikinci yarı başladı. İlk yarıyı Senegal, Habib Diarra'nın golüyle 1-0 önde tamamlamıştı.
52' GOL | Belçika 0-2 Senegal
Senegal, Ismaila Sarr'ın golüyle Belçika karşısında farkı ikiye çıkardı. Moussa Niakhaté'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta hareketlenen Ismaila Sarr, kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kaldı. Sarr, yaptığı düzgün vuruşla Courtois'yı mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.
69' Belçika etkili gelmek istedi
Belçika, sol kanattan geliştirdiği atakta tehlike aradı. Moreira'nın penaltı noktasına doğru gönderdiği orta savunmadan sekti ve kaleci topun sahibi oldu.
86' GOL | Belçika 1-2 Senegal
Belçika, Romelu Lukaku'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan çizgiye inen Thomas Meunier, ceza sahası içinde Lukaku'yu gördü. Tecrübeli golcü, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.
89' GOL | Belçika 2-2 Senegal
Leandro Trossard'ın ceza alanına havalandırdığı topa Youri Tielemans kafayla vurdu ve Belçika 3 dakika içerisinde geri dönmeyi başardı. Skor tabelası 2-2'ye geldi.
90' Maçın normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara gitti.
105' Uzatma süresinin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle geçildi.
120' Belçika son dakikada penaltı kazandı
Belçika, uzatma dakikalarının son anlarında penaltı kazandı. Senegal ceza sahası içinde Lamine Camara'nın Youri Tielemans'a yaptığı müdahalenin ardından hakem ilk olarak oyunu devam ettirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izleyen hakem, Belçika lehine penaltı kararı verdi.
120' GOL | Belçika 3-2 Senegal
Penaltı için topun başına Youri Tielemans geçti. Belçikalı futbolcu, kritik anda hata yapmadı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Belçika'yı 3-2 öne geçirdi.
KAZANANIN RAKİBİ ABD VEYA BOSNA HERSEK
Belçika ile Senegal arasında oynanan müsabakadan Kırmızı Şeytanlar galip ayrıldı. Rudi Garcia'nın öğrencilerinin son 16 turundaki rakibi ise Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in arasındaki mücadeleden çıkacak galip taraf olacak.
GOLLER
Habib Diarra, Belçika'ya açılışı yaptı! Doğru zamanda doğru yerde! Senegal 1-0 önde!
Habib Diarra, Belçika'ya açılışı yaptı! Doğru zamanda doğru yerde! Senegal 1-0 önde! 🇸🇳 pic.twitter.com/SuCXvPooLI— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026
Ismaila Sarr! Enfes pas, enfes kontrol ve şahane bir vuruş! Thibaut Courtois çaresiz
Ismaila Sarr! Enfes pas, enfes kontrol ve şahane bir vuruş! Thibaut Courtois çaresiz! ⚽ pic.twitter.com/PVq7BMFJW9— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026
Romelu Lukaku yine sonradan girip attı golünü! Belçika'nın umutlarını yeniden canlandırdı!
Romelu Lukaku yine sonradan girip attı golünü! Belçika'nın umutlarını yeniden canlandırdı! 🇧🇪 pic.twitter.com/UZ2FbC9b62— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026
Tielemans'ın golüyle Belçika geri döndü! 3 dakikada 2 gol geldi!
Tielemans'ın golüyle Belçika geri döndü! 3 dakikada 2 gol geldi! ⚽ pic.twitter.com/wNFxeurZhm— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026
Tielemans 120+5'de penaltıyı gole çevirdi! 2-0'dan 3-2'ye Senegal için dramatik son!
Tielemans 120+5'de penaltıyı gole çevirdi! 2-0'dan 3-2'ye Senegal için dramatik son! pic.twitter.com/3ypm6IJzQn— TRT Spor (@trtspor) July 1, 2026
MAÇIN ÖZETİ