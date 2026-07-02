Portekiz - Hırvatistan | 2026 Dünya Kupası CANLI

Cristiano Ronaldo'nun hedefi Dünya Kupası'nı kazanmak

RONALDO VE ARKADAŞLARI NAMAĞLUP ÇIKTI

2026 Dünya Kupası'na K Grubu'nda başlayan Portekiz; Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan ile mücadele etti. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, gruptaki üç maçta yenilgi yüzü görmedi ancak iki beraberlik nedeniyle liderliği Kolombiya'ya kaptırdı.

Portekiz, turnuvadaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Açılış karşılaşmasında erken üstünlük kurmasına rağmen skoru koruyamayan Portekiz, Dünya Kupası'na 1 puanla başladı.

İkinci maçta ise Portekiz sahneye çok daha güçlü çıktı. Özbekistan karşısında hücumda etkili bir oyun sergileyen Avrupa temsilcisi, rakibini 5-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç, Portekiz'in averajını da ciddi şekilde yukarı taşıdı.

Grubun son maçında Kolombiya ile karşılaşan Portekiz, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Portekiz puanını 5'e yükseltti ancak Kolombiya'nın gerisinde kalarak K Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.