Portekiz - Hırvatistan | 2026 Dünya Kupası CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekolü karşı karşıya geliyor. Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. İki takım da yoluna devam etmek amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.
Portekiz ve Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 takım arasına kalabilmek adına mücadele veriyor. Birbirinden önemli yıldızların sahne aldığı karşılaşmada tek hedef yola devam edebilmek.
Kritik randevuyu Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetiyor. Yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Bashvekin üstleniyor.
CANLI TAKİP
Portekiz - Hırvatistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.
Hırvatistan: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Nikola Vlašić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Petar Sučić, Martin Baturina, Ivan Perišić, Ante Budimir.
RONALDO VE ARKADAŞLARI NAMAĞLUP ÇIKTI
2026 Dünya Kupası'na K Grubu'nda başlayan Portekiz; Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan ile mücadele etti. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, gruptaki üç maçta yenilgi yüzü görmedi ancak iki beraberlik nedeniyle liderliği Kolombiya'ya kaptırdı.
Portekiz, turnuvadaki ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Açılış karşılaşmasında erken üstünlük kurmasına rağmen skoru koruyamayan Portekiz, Dünya Kupası'na 1 puanla başladı.
İkinci maçta ise Portekiz sahneye çok daha güçlü çıktı. Özbekistan karşısında hücumda etkili bir oyun sergileyen Avrupa temsilcisi, rakibini 5-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç, Portekiz'in averajını da ciddi şekilde yukarı taşıdı.
Grubun son maçında Kolombiya ile karşılaşan Portekiz, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Portekiz puanını 5'e yükseltti ancak Kolombiya'nın gerisinde kalarak K Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.
Portekiz'in grup aşaması maçları
- Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
- Portekiz 5-0 Özbekistan
- Kolombiya 0-0 Portekiz
PORTEKİZ'İN K GRUBU KARNESİ
Portekiz, grup aşamasını 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı. Rakip filelere 6 gol gönderen Portekiz, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. 5 puana ulaşan Portekiz, K Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi.
HIRVATİSTAN L GRUBU'NDA İKİNCİ SIRAYI ALDI
Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Gana ve Panama ile aynı grupta yer aldı. Turnuvaya zorlu İngiltere maçıyla başlayan Hırvatlar, ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ancak sonraki iki maçta toparlanarak son 32 biletini aldı.
Hırvatistan'ın grup aşamasındaki ilk sınavı İngiltere karşısındaydı. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Hırvatistan, İngiltere'ye 4-2 mağlup oldu. Bu sonuç, Hırvatistan için grupta baskıyı artırdı.
İkinci maçta Panama karşısına çıkan Hırvatistan, kritik mücadeleyi 1-0 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla yeniden son 32 yarışına ortak olan Hırvatlar, son maça avantajlı girdi.
Grubun final niteliğindeki son maçında Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran Hırvatistan, İngiltere'nin ardından L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.
Hırvatistan'ın grup aşaması maçları
- İngiltere 4-2 Hırvatistan
- Panama 0-1 Hırvatistan
- Hırvatistan 2-1 Gana
HIRVATLARIN L GRUBU KARNESİ
Hırvatistan, grup aşamasında 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 5 gol atan Hırvatistan, kalesinde de 5 gol gördü. 6 puan toplayan Hırvatlar, L Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak eleme turuna yükseldi.
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