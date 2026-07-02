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İspanya - Avusturya | 2026 Dünya Kupası CANLI

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. İki ülke de kazanarak turnuvadaki yoluna devam etmeyi hedefliyor. SoFi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip, son 16 turunda Portekiz - Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Mücadeleyi skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
İspanya - Avusturya | 2026 Dünya Kupası CANLI

İspanya ile Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 16 takım arasına kalma mücadelesi veriyor. Turnuvanın favorilerinden biri olan İspanyollar, bir engeli daha aşmak amacında. Murat Yakın'ın öğrencileri ise son ana kadar pes etmek istemiyor.

Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetiyor. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapıyor.

İspanya - Avusturya | 2026 Dünya Kupası CANLI-2

CANLI TAKİP

İspanya - Avusturya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch, Romano Schmid, Paul Wanner.

Avusturya'da hedef son ana kadar mücadele etmekAvusturya'da hedef son ana kadar mücadele etmek

AVUSTURYA İKİNCİ SIRADAN ÇIKTI

J Grubu'nda yer alan Avusturya ise grup aşamasını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı.

Ralf Rangnick'in ekibi ilk maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Ardından son şampiyon Arjantin'e 2-0 kaybeden Avusturya, son karşılaşmada Cezayir ile 3-3 berabere kaldı.

Topladığı 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayan Avusturya, son 32 turunda İspanya'nın rakibi oldu.

İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerindenİspanya 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden

İSPANYA GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

H Grubu'nda mücadele eden İspanya, grup aşamasını 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

Turnuvadaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalan Matadorlar, ikinci karşılaşmada Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, son grup maçında Uruguay'ı 1-0 yenerek 7 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.

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KAZANANIN RAKİBİ PORTEKİZ YA DA HIRVATİSTAN

İspanya ile Avusturya arasındaki eşleşmeyi kazanan takım, son 16 turunda Portekiz - Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Mücadele 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

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