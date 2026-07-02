İspanya - Avusturya | 2026 Dünya Kupası CANLI

İspanya ile Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 16 takım arasına kalma mücadelesi veriyor. Turnuvanın favorilerinden biri olan İspanyollar, bir engeli daha aşmak amacında. Murat Yakın'ın öğrencileri ise son ana kadar pes etmek istemiyor.

Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetiyor. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapıyor.