Çaykur Rizespor'da Anthony Musaba operasyonu! İmza an meselesi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko'yu kadrosuna katan yeşil-mavililer, hücum bölgesine yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Anthony Musaba

GEÇEN SEZON ÇİFT HANELİ SKOR KATKISI VERDİ

Anthony Musaba, geride kalan sezonun ilk yarısında çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sezonun devamında Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu ise rakip fileleri 2 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.



Güncel sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Musaba'nın transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor