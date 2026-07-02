Çaykur Rizespor'da Anthony Musaba operasyonu! İmza an meselesi
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Çaykur Rizespor, hücum hattı için rotasını Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Anthony Musaba'ya çevirdi. Karadeniz ekibinin transfer görüşmelerinde önemli ilerleme sağladığı öğrenildi.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko'yu kadrosuna katan yeşil-mavililer, hücum bölgesine yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'i ilk 5 içerisinde tamamlama hedefi belirleyen Karadeniz temsilcisi, bu doğrultuda dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
HÜCUM HATTINDA ÖNCELİK MUSABA
Çaykur Rizespor'un, Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba'nın transferi için girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi. Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun transferinde taraflar arasında önemli mesafe kat edilirken, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.
Kanat bölgesinde görev yapan 25 yaşındaki oyuncunun, teknik heyetin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı kaydedildi.
GEÇEN SEZON ÇİFT HANELİ SKOR KATKISI VERDİ
Anthony Musaba, geride kalan sezonun ilk yarısında çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sezonun devamında Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu ise rakip fileleri 2 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.
Güncel sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Musaba'nın transferiyle ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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