Maldini İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor

Federasyon kaynaklarından sızan bilgilerin, efsane futbolcunun göreve getirilme ihtimalinin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret ettiği aktarıldı.

Paolo Maldini

YENİ YAPILANMADA MALDİNİ PLANI

İtalyan basınındaki haberlere göre federasyon yönetimi, yalnızca teknik anlamda değil, takım kültürü açısından da kapsamlı bir değişim hedefliyor.

Milli takım oyuncularında aidiyet duygusunu yeniden güçlendirmek isteyen federasyonun, İtalya futbolunu en üst seviyede temsil etmiş bir ismin bu süreçte önemli rol oynayabileceği görüşünde olduğu ifade edildi.

Bu nedenle uzun yıllar hem Milan hem de İtalya Milli Takımı formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Paolo Maldini'nin adaylığına sıcak bakıldığı kaydedildi.