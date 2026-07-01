Maldini İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör arayışında sona yaklaşılırken, Paolo Maldini'nin en güçlü adaylardan biri olduğu öne sürüldü. İtalya Futbol Federasyonu'nun milli takımda yeni bir yapılanma hedeflediği süreçte, efsane futbolcunun göreve getirilme ihtimalinin giderek güçlendiği ifade edildi.
İtalya Milli Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağına ilişkin belirsizlik sürerken, ülke basınında yer alan haberler Paolo Maldini ismini ön plana çıkardı.
Uluslararası turnuvalarda yeniden istikrarlı başarılar yakalamayı hedefleyen İtalya Futbol Federasyonu'nun, milli takımın geleceğini şekillendirecek isim konusunda çalışmalarını sürdürdüğü, Maldini'nin ise listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.
Federasyon kaynaklarından sızan bilgilerin, efsane futbolcunun göreve getirilme ihtimalinin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret ettiği aktarıldı.
YENİ YAPILANMADA MALDİNİ PLANI
İtalyan basınındaki haberlere göre federasyon yönetimi, yalnızca teknik anlamda değil, takım kültürü açısından da kapsamlı bir değişim hedefliyor.
Milli takım oyuncularında aidiyet duygusunu yeniden güçlendirmek isteyen federasyonun, İtalya futbolunu en üst seviyede temsil etmiş bir ismin bu süreçte önemli rol oynayabileceği görüşünde olduğu ifade edildi.
Bu nedenle uzun yıllar hem Milan hem de İtalya Milli Takımı formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Paolo Maldini'nin adaylığına sıcak bakıldığı kaydedildi.
MİLAN DENEYİMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Milan'da sportif direktörlük ve yöneticilik görevlerinde bulunan Maldini'nin, kulübün sportif yapılanmasında üstlendiği sorumluluklarla dikkat çektiği hatırlatıldı. İdari süreçlerde edindiği tecrübe ve futbol vizyonunun, milli takımın yeniden yapılanma planlarında önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği belirtildi. Federasyonun bu deneyimi dikkate alarak Maldini ismini öncelikli adaylar arasında tuttuğu ifade edildi.
İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi öncesinde yeni teknik ekibini belirleyerek yapılanma sürecini hızlandırması beklenirken, Paolo Maldini ile resmi temasların kısa süre içinde başlaması ve sözleşmeye ilişkin ayrıntıların netlik kazanması öngörülüyor.