Ürdün - Arjantin | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda heyecan sona eriyor. Grubun lideri ve daha önce son 32 turuna kalması kesinleşen Arjantin ile turnuvaya veda eden Ürdün kozlarını paylaşıyor. Tangocular formalite, Jamal Sellami'nin öğrencileri ise prestij için sahada. Ürdün - Arjantin maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki son maçında Ürdün ile karşılaşıyor.
- Lionel Scaloni'nin ekibi son 32 turuna kalmayı garantiledi.
- Maç AT&T Stadyumu'nda Istvan Kovacs tarafından yönetiliyor.
- Ürdün, grup aşamasındaki son maçında Arjantin karşısına çıkıyor.
- Arjantin, eleme turuna lider gitmeyi garantiledi.
Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki son maçında Ürdün ile karşı karşıya geliyor. Lionel Scaloni'nin ekibi son şampiyonluğun ardından gözünü yeniden zirveye diktiği organizasyonda son 32 turuna kalmayı garantiledi.
AT&T Stadyumu'ndaki maçı Istvan Kovacs yönetiyor.
CANLI TAKİP
Ürdün - Arjantin maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ÜRDÜN:
ARJANTİN:
ÜRDÜN SON SINAVINA ÇIKIYOR
Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda yükseliş gösteren Ürdün, grup aşamasındaki son maçında Arjantin karşısına çıkıyor.
Mücadeleci yapısı ve takım disipliniyle öne çıkan Asya temsilcisi, turnuvadaki performansını güçlü bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor.
ARJANTİN HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Dünya futbolunun en başarılı ülkeleri arasında yer alan Arjantin, grup aşamasındaki son karşılaşmasında Ürdün ile kozlarını paylaşıyor.
Teknik kapasitesi yüksek oyuncu kadrosu ve hücum gücüyle dikkat çeken Güney Amerika temsilcisi, eleme turuna lider gitmeyi garantiledi.