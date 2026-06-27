2026 Dünya Kupası'nda Meksika, İsviçre, Brezilya, ABD, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Fransa, Arjantin, Kolombiya ve İngiltere grup birincisi oldu.

Yeni format nedeniyle son 32 turu eşleşmeleri için 495 farklı ihtimal bulunuyordu ve bilgisayar sistemi bu eşleşmeleri otomatik olarak oluşturdu.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 12 takım arasından en başarılı sekiz ekip eleme turuna yükseldi ve sıralama belirli kriterlere göre yapıldı.

Her grup liderinin karşılaşabileceği üçüncü sıradaki takımlar önceden belirlendi, ancak en iyi üçüncülerin hangi gruplardan çıkacağına göre ihtimaller sürekli değişiyordu.

2026 Dünya Kupası'nda yeni format nedeniyle turnuva şeması karmaşık hale gelirken grup üçüncülerinin sıralaması ve eşleşmeler merak konusu oldu.

Yeni format nedeniyle turnuva şemesi önceki Dünya Kupaları'na göre daha karmaşık hale gelirken, grup üçüncülerinin sıralaması ve eşleşmeler büyük merak konusu oldu.

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GRUP LİDERLERİNİN RAKİPLERİ

Her grup liderinin karşılaşabileceği üçüncü sıradaki takımlar önceden belirlendi.

Örneğin Almanya'nın son 32 turundaki rakibi; A, B, C, D veya F gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekiplerden biri olabilecek. Ancak en iyi üçüncülerin hangi gruplardan çıkacağına göre ihtimaller sürekli değişiyordu.

Bu nedenle grup aşamasındaki son maçlar yalnızca puan tablosunu değil, eleme turundaki tüm eşleşmeleri de doğrudan etkiledi.