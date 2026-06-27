2026 Dünya Kupası son 32 turu eşleşmeleri belli oldu! Dev maçlar nefes kesecek
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması sona ererken gözler eleme turu eşleşmelerine çevrildi. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele ettiği organizasyonda, grup birincileri ve ikincilerinin yanı sıra en iyi sekiz grup üçüncüsü de adını son 32 turuna yazdırdı. İşte oluşan eşleşmeler...
Hızlı Özet Göster
- 2026 Dünya Kupası'nda yeni format nedeniyle turnuva şeması karmaşık hale gelirken grup üçüncülerinin sıralaması ve eşleşmeler merak konusu oldu.
- Her grup liderinin karşılaşabileceği üçüncü sıradaki takımlar önceden belirlendi, ancak en iyi üçüncülerin hangi gruplardan çıkacağına göre ihtimaller sürekli değişiyordu.
- Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 12 takım arasından en başarılı sekiz ekip eleme turuna yükseldi ve sıralama belirli kriterlere göre yapıldı.
- Yeni format nedeniyle son 32 turu eşleşmeleri için 495 farklı ihtimal bulunuyordu ve bilgisayar sistemi bu eşleşmeleri otomatik olarak oluşturdu.
- 2026 Dünya Kupası'nda Meksika, İsviçre, Brezilya, ABD, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Fransa, Arjantin, Kolombiya ve İngiltere grup birincisi oldu.
Yeni format nedeniyle turnuva şemesi önceki Dünya Kupaları'na göre daha karmaşık hale gelirken, grup üçüncülerinin sıralaması ve eşleşmeler büyük merak konusu oldu.
GRUP LİDERLERİNİN RAKİPLERİ
Her grup liderinin karşılaşabileceği üçüncü sıradaki takımlar önceden belirlendi.
Örneğin Almanya'nın son 32 turundaki rakibi; A, B, C, D veya F gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekiplerden biri olabilecek. Ancak en iyi üçüncülerin hangi gruplardan çıkacağına göre ihtimaller sürekli değişiyordu.
Bu nedenle grup aşamasındaki son maçlar yalnızca puan tablosunu değil, eleme turundaki tüm eşleşmeleri de doğrudan etkiledi.
EN İYİ ÜÇÜNCÜLER NASIL BELİRLENDİ?
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan 12 takım arasından en başarılı sekiz ekip eleme turuna yükseldi. Sıralama şu kriterlere göre yapıldı:
- Toplanan puan
- Gol averajı
- Atılan gol sayısı
- Fair play puanı
- FIFA Dünya Sıralaması
Fair play değerlendirmesinde sarı kart, sarı-kırmızı kart ve kırmızı kartlar eksi puan olarak hesaplanıyor. Tüm kriterlerde eşitlik bozulamazsa FIFA Dünya Sıralaması devreye giriyor.
495 FARKLI SENARYO!
Yeni format nedeniyle son 32 turu eşleşmeleri için tam 495 farklı ihtimal bulunuyordu.
FIFA, grup üçüncülerinin hangi gruplardan geleceğine göre önceden belirlenmiş bir eşleşme sistemi oluşturdu. Bu sistem sayesinde grup aşamasında karşılaşan takımların eleme turunun ilk aşamasında yeniden karşı karşıya gelmesi önlendi.
Turnuva ilerledikçe bilgisayar sistemi, gruplardan çıkan en iyi üçüncülerin dağılımına göre son 32 turu eşleşmelerini otomatik olarak oluşturdu.
GRUPLARA GÖRE PUAN DURUMLARI
48 takımın ilk kez mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası'nda Meksika, İsviçre, Brezilya, ABD, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, Fransa, Arjantin, Kolombiya ve İngiltere grup birincisi oldu.
|Grup
|Takım
|AV
|Gol
|P
|A
|Meksika
|+6
|6:0
|9
|Güney Afrika
|-1
|2:3
|4
|Güney Kore
|-1
|2:3
|3
|Çekya
|-4
|2:6
|1
|B
|İsviçre
|+4
|7:3
|7
|Kanada
|+5
|8:3
|4
|Bosna-Hersek
|-1
|5:6
|4
|Katar
|-8
|2:10
|1
|C
|Brezilya
|+6
|7:1
|7
|Fas
|+3
|6:3
|7
|İskoçya
|-3
|1:4
|3
|Haiti
|-6
|2:8
|0
|D
|ABD
|+4
|8:4
|6
|Avustralya
|0
|2:2
|4
|Paraguay
|-2
|2:4
|4
|Türkiye
|-2
|3:5
|3
|E
|Almanya
|+6
|10:4
|6
|Fildişi Sahili
|+2
|4:2
|6
|Ekvador
|0
|2:2
|4
|Curaçao
|-8
|1:9
|1
|F
|Hollanda
|+6
|10:4
|7
|Japonya
|+4
|7:3
|5
|İsveç
|0
|7:7
|4
|Tunus
|-10
|2:12
|0
|G
|Belçika
|+4
|6:2
|5
|Mısır
|+2
|5:3
|5
|İran
|0
|3:3
|3
|Yeni Zelanda
|-6
|4:10
|1
|H
|İspanya
|+5
|5:0
|7
|Yeşil Burun Adaları
|0
|2:2
|3
|Uruguay
|-1
|3:4
|2
|Suudi Arabistan
|-4
|1:5
|2
|I
|Fransa
|+8
|10:2
|9
|Norveç
|+1
|8:7
|6
|Senegal
|+2
|8:6
|3
|Irak
|-11
|1:12
|0
|J
|Arjantin
|+7
|8:1
|9
|Avusturya
|0
|6:6
|4
|Cezayir
|-2
|5:7
|4
|Ürdün
|-5
|3:8
|0
|K
|Kolombiya
|+3
|4:1
|7
|Portekiz
|+5
|6:1
|5
|Demokratik Kongo Cum.
|+1
|4:3
|4
|Özbekistan
|-9
|2:11
|0
|L
|İngiltere
|+4
|6:2
|7
|Hırvatistan
|0
|5:5
|6
|Gana
|0
|2:2
|4
|Panama
|-4
|0:4
|0
2026 DÜNYA KUPASI SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ
Güney Afrika - Kanada
Brezilya - Japonya
Almanya - Paraguay
Hollanda - Fas
Fildişi Sahili - Norveç
Fransa - İsveç
Meksika - Ekvador
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Belçika - Senegal
ABD - Bosna-Hersek
İspanya - Avusturya
Portekiz - Hırvatistan
İsviçre - Cezayir
Avustralya - Mısır
Arjantin - Yeşil Burun Adaları
Kolombiya - Gana