Kolombiya - Portekiz | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

K Grubu'ndaki sıralama Portekiz, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için kesinleşecek.

Portekiz ile Kolombiya, Dünya Kupası K Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları grubu lider tamamlamak, Nestor Lorenzo'nun öğrencileri ise en az beraberlik elde ederek son 32 turuna katılmak amacında.

Hard Rock Stadyumu'ndaki mücadeleyi Alireza Faghani yönetiyor.