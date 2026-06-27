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Kolombiya - Portekiz | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

2026 Dünya Kupası K Grubu'nda son hafta mücadelesinde Portekiz ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak adını son 32 turuna yazdırmak. Kolombiya - Portekiz maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Kolombiya - Portekiz | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
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  • Portekiz ile Kolombiya, Dünya Kupası K Grubu'nda karşılaşıyor.
  • Maç Hard Rock Stadyumu'nda Alireza Faghani yönetiminde oynanıyor.
  • Kolombiya, grup aşamasındaki son maçını Portekiz karşısında veriyor.
  • Portekiz, grubu lider tamamlamak için sahaya çıkıyor.
  • K Grubu'ndaki sıralama Portekiz, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti için kesinleşecek.

Portekiz ile Kolombiya, Dünya Kupası K Grubu'nda kozlarını paylaşıyor. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları grubu lider tamamlamak, Nestor Lorenzo'nun öğrencileri ise en az beraberlik elde ederek son 32 turuna katılmak amacında.

Hard Rock Stadyumu'ndaki mücadeleyi Alireza Faghani yönetiyor.

Kolombiya - Portekiz | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI-2

CANLI TAKİP

Kolombiya - Portekiz maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Kolombiya: Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumí, Machado; Puerta, Lerma, James; Arias, Díaz, Córdoba.

Portekiz: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Neves, Fernandes; Félix, Neto, Ronaldo.

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo

KOLOMBİYA ZİRVEDE

Dünya Kupası'nda daha önce birçok başarılı performansa imza atan Kolombiya, grup aşamasındaki son sınavını Portekiz karşısında veriyor.

Teknik becerisi yüksek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Güney Amerika temsilcisi, hücumdaki üretkenliği ve tempolu oyunuyla son maçtan istediği sonucu almayı hedefliyor.

Portekiz grubu lider tamamlamak amacındaPortekiz grubu lider tamamlamak amacında

PORTEKİZ LİDERLİK HEDEFİYLE SAHADA

Avrupa'nın güçlü milli takımlarından Portekiz ise grup aşamasını zirvede tamamlamak için sahaya çıkacak.

Tecrübeli ve kaliteli kadrosuyla dikkat çeken Portekiz, son hafta mücadelesinde hata yapmayarak eleme turuna avantajlı gitmenin hesaplarını yapıyor.

Ronaldo son maçında gol attıRonaldo son maçında gol attı

K GRUBU'NDA SON TABLO ŞEKİLLENECEK

K Grubu'nda son hafta maçlarıyla birlikte Portekiz, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sıralaması kesinleşecek.

Kolombiya ile Portekiz arasında oynanacak karşılaşma, grup liderinin belirlenmesi açısından kritik önem taşırken, maçların tamamlanmasının ardından eleme turuna yükselecek takımlar da netlik kazanacak.

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Burak Zihni
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