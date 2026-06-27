Cezayir - Avusturya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI

Cezayir ve Avusturya, J Grubu'nda 3'er puanla ikinci sıra için avantaj yakalamak istiyor.

J Grubu'nda ilk iki maç sonunda Cezayir ile Avusturya 3'er puan topladı. İki takım da ikinci sıra için avantaj yakalamak isterken, alınacak sonuç grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.

Cezayir, ilk maçında Arjantin'e mağlup olduktan sonra Ürdün'ü yenerek yeniden iddiasını ortaya koydu. Avusturya ise Ürdün galibiyetinin ardından Arjantin'e kaybetti ve son haftaya 3 puanla girdi.