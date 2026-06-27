Cezayir - Avusturya | 2026 Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlanıyor. J Grubu'nda 3 puanı bulunan Cezayir ve Avusturya, ikinci sırayı alabilmek adına mücadele veriyor. İki takımın da tek hedefi zafer elde etmek ve son 32 turuna Arjantin'in ardından gidebilmek. Cezayir - Avusturya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Cezayir ve Avusturya, J Grubu'nda 3'er puanla ikinci sıra için avantaj yakalamak istiyor.
- Cezayir, Arjantin'e yenilip Ürdün'ü yendikten sonra son maçında Avusturya ile karşılaşacak.
- Avusturya, Ürdün galibiyeti ve Arjantin mağlubiyeti sonrası son haftaya 3 puanla girdi.
- Cezayir ve Avusturya'nın maçı, grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.
- J Grubu'ndaki maçların ardından son 32 turuna yükselecek takımlar belirlenecek.
J Grubu'nda ilk iki maç sonunda Cezayir ile Avusturya 3'er puan topladı. İki takım da ikinci sıra için avantaj yakalamak isterken, alınacak sonuç grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.
Cezayir, ilk maçında Arjantin'e mağlup olduktan sonra Ürdün'ü yenerek yeniden iddiasını ortaya koydu. Avusturya ise Ürdün galibiyetinin ardından Arjantin'e kaybetti ve son haftaya 3 puanla girdi.
CANLI TAKİP
Cezayir - Avusturya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
CEZAYİR:
AVUSTURYA:
CEZAYİR SON MAÇINA ÇIKIYOR
Afrika futbolunun güçlü temsilcilerinden Cezayir, grup aşamasındaki son karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geliyor.
Teknik kapasitesi yüksek oyuncu kadrosuyla öne çıkan Afrika temsilcisi, hızlı hücumları ve mücadeleci yapısıyla kritik maçtan istediği sonucu almayı hedefliyor.
AVUSTURYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Son yıllarda büyük turnuvalarda istikrarlı bir performans sergileyen Avusturya da grup aşamasındaki son sınavında 3 puan savaşı veriyor.
Disiplinli oyun anlayışı ve takım organizasyonuyla dikkat çeken Avrupa temsilcisi, eleme turuna avantajlı bir konumda ilerlemek için sahada yerini alıyor.
GRUPTA GÖZLER SONUÇLARDA
J Grubu'nda aynı saatte oynanacak Ürdün-Arjantin ve Cezayir-Avusturya karşılaşmalarının ardından puan durumu kesinleşecek.
Son hafta mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte son 32 turuna yükselecek takımlar netlik kazanacak.