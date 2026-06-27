Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan | Dünya Kupası maçı CANLI

Özbekistan, turnuvada Kolombiya ve Portekiz'e mağlup olarak puansız bir şekilde son maçına çıkıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tur atlaması için Özbekistan'ı yenmesi ve Portekiz'in Kolombiya'yı mağlup etmesi gerekiyor.

K Grubu'nda grup liderliği yarışının yanı sıra en iyi üçüncüler sıralaması da son hafta maçlarıyla şekillenecek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tur umutlarını koruyabilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkarken, Özbekistan ise ilk puan veya puanlarını alarak Dünya Kupası serüvenini tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki mücadeleyi Felix Zwayer yönetiyor.