Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan | Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun son hafta mücadelesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan karşı karşıya geliyor. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek mücadelede Afrika temsilcisi son 32 turu umutlarını sürdürmek, Özbekistan ise turnuvaya puanla veda etmek istiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, K Grubu'nda son hafta maçında Özbekistan'ı yenerek tur umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.
- Özbekistan, Dünya Kupası'ndaki son maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında ilk puanlarını almayı amaçlıyor.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tur atlaması için Özbekistan'ı yenmesi ve Portekiz'in Kolombiya'yı mağlup etmesi gerekiyor.
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti, turnuvada Portekiz ile berabere kalıp Kolombiya'ya yenilerek son haftaya üçüncü sırada girdi.
- Özbekistan, turnuvada Kolombiya ve Portekiz'e mağlup olarak puansız bir şekilde son maçına çıkıyor.
K Grubu'nda grup liderliği yarışının yanı sıra en iyi üçüncüler sıralaması da son hafta maçlarıyla şekillenecek. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tur umutlarını koruyabilmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkarken, Özbekistan ise ilk puan veya puanlarını alarak Dünya Kupası serüvenini tamamlamanın hesaplarını yapıyor.
Mercedes-Benz Stadyumu'ndaki mücadeleyi Felix Zwayer yönetiyor.
CANLI TAKİP
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kongo: Mpasi, Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga, Wissa, Bakambu
Özbekistan: Nematov, Khusanov, Alijonov,Ashurmatov, Nasrullaev, Urozov, Mozgovoy, Shukurov, Khamdamov, Fayzullaev, Shomurodov
DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ TUR HESABI YAPIYOR
Turnuvaya Portekiz ile 1-1 berabere başlayarak 1 puan alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ikinci maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup oldu ve son haftaya üçüncü sırada girdi.
Afrika temsilcisinin son 32 turuna yükselebilmesi için Özbekistan'ı mağlup etmesinin yanı sıra Portekiz'in Kolombiya'yı yenmesini beklemesi gerekiyor. Tur hesaplarında genel averaj da belirleyici olacak.
ÖZBEKİSTAN PRESTİJ İÇİN SAHADA
Özbekistan ise ilk iki maçında Kolombiya'ya 3-1, Portekiz'e ise 5-0 mağlup olarak puan alamadı.
Üst tura yükselme şansı bulunmayan Asya temsilcisi, Dünya Kupası'ndaki son maçını galibiyetle tamamlayarak organizasyona moralli veda etmeyi hedefliyor.