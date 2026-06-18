Meksika - Güney Kore | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI

Güney Kore'nin kadrosunda Son Heung-min, Kim Min-jae ve Lee Kang-in gibi oyuncular bulunuyor.

Meksika'nın kadrosunda Guillermo Ochoa, Raul Jimenez ve Santiago Gimenez gibi isimler yer alıyor.

Her iki takım da maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerken, Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Meksika ve Güney Kore, karşılaşma öncesinde çıktıkları maçlardan 3 puanla ayrıldı.

GÜNEY KORE: Kim Seung-gyu, Lee Ki-hyeok, Kim Min-jae, Lee Han-gil, Kim Moon-hwan, Paik Seung-ho, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min.

Meksika ile Güney Kore kozlarını paylaşıyor.

Meksika ilk maçında Güney Afrika'yı 2-0 yendi

İKİ ÜLKE DE KAZANDI

Meksika ve Güney Kore, zorlu randevu öncesinde çıktıkları mücadelelerden 3 puanla ayrıldı.

Üç Renkliler, Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Kore Savaşçıları ise Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

İki takım da kazanarak puanını 6'ya yükseltmek amacında.

SON MAÇLAR

İki ülke oynadıkları maçın ardından son maçlarında galibiyet arayacak.

Meksika, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Güney Kore ise Güney Afrika ile oynayacak.