Meksika - Güney Kore | 2026 FIFA Dünya Kupası maçı CANLI
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. İlk maçında Güney Afirka'yı yenen Javier Aguierre'nin öğrencileri bu kez Çekya'yı mağlup eden Hyeon-Gyu Oh ve arkadaşlarını mağlup etmek amacında. Meksika - Güney Kore maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- Meksika ve Güney Kore, karşılaşma öncesinde çıktıkları maçlardan 3 puanla ayrıldı.
- Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerken, Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
- Her iki takım da maçtan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.
- Meksika'nın kadrosunda Guillermo Ochoa, Raul Jimenez ve Santiago Gimenez gibi isimler yer alıyor.
- Güney Kore'nin kadrosunda Son Heung-min, Kim Min-jae ve Lee Kang-in gibi oyuncular bulunuyor.
Meksika ile Güney Kore kozlarını paylaşıyor.
Meksika - Güney Kore maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
MEKSİKA: Rangel, Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutiérrez, Alvarado, Quiñones, Jiménez.
GÜNEY KORE: Kim Seung-gyu, Lee Ki-hyeok, Kim Min-jae, Lee Han-gil, Kim Moon-hwan, Paik Seung-ho, Lee Han-beom, Seol Young-woo, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min.
İKİ ÜLKE DE KAZANDI
Meksika ve Güney Kore, zorlu randevu öncesinde çıktıkları mücadelelerden 3 puanla ayrıldı.
Üç Renkliler, Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Kore Savaşçıları ise Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
İki takım da kazanarak puanını 6'ya yükseltmek amacında.
SON MAÇLAR
İki ülke oynadıkları maçın ardından son maçlarında galibiyet arayacak.
Meksika, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Güney Kore ise Güney Afrika ile oynayacak.
MEKSİKA'NIN KADROSU
Kaleciler: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raul Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Defans: Jorge Sanchez (PAOK FC), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Luis Romo (Chivas)
Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutierrez (Chivas), Gilberto Mora (Club Tijuana), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Athens), Edson Alvarez (Fenerbahce), Luis Chavez (Dinamo Moscow)
Forvetler: Alexis Vega (Toluca), Cesar Huerta (Anderlecht), Armando Gonzalez (Chivas), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado (Chivas), Julian Quinones (Al Qadsiyah), Raul Jimenez (Fulham), Santiago Gimenez (AC Milan)
GÜNEY KORE KADROSU
Kaleciler: Jo Hyeonwoo (Ulsan), Kim Seunggyu (FC Tokyo), Song Bumkeun (Jeonbuk)
Savunma: Kim Min-jae (FC Bayern Munich), Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob (Zhejiang FC), Lee Ki-hyuk (Gangwon FC), Lee Tae-seok, Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon-hwan
Orta Saha: Lee Kang-in, Hong Hyun-seok (KAA Gent), Baek Seung-ho (Birmingham City), Kim Jin-gyu (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Jae-sung
Forvet: Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş JK), Cho Gue-sung