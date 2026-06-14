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Yatarak 3 puan! Türkiye - Avustralya maçındaki momentum grafiği gündem oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıktı. Milliler sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, maçın sonunda ekranlara gelen 'momentum grafiği' gündem oldu. Avustralya'nın golleri harcinde baskı kuramaması 'yatarak 3 puan' yorumlarına neden oldu. İşte o görüntü ve detaylar...

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Yatarak 3 puan! Türkiye - Avustralya maçındaki momentum grafiği gündem oldu
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  • A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
  • Maç sonrası yayıncı kuruluşun paylaştığı momentum grafiği, Avustralya'nın iki gol pozisyonu dışında uzun süreli oyun üstünlüğü kuramadığını gösterdi.
  • Momentum grafiği sosyal medyada tartışma yarattı ve en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
  • Futbolseverler, Avustralya'nın istatistiksel baskı kuramamasına rağmen maçı kazanmasını 'yatarak 3 puan' ifadeleriyle yorumladı.

2026 Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken, maç sonrasında futbolseverlerin gündemine bu kez skorun ötesinde yayıncı kuruluşun ekranlara taşıdığı istatistik grafiği oturdu.

Karşılaşmanın momentum verileri, oyunun genel akışına ilişkin farklı değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu.

Görüntü TRT'den alınmıştırGörüntü TRT'den alınmıştır
BASKI GRAFİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Maç sonunda paylaşılan momentum grafiğinde Avustralya'nın iki gol pozisyonu dışında uzun süreli bir oyun üstünlüğü kuramadığı görüldü. Buna karşın skoru lehine çevirmeyi başaran rakip ekip, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

Grafiğin ortaya koyduğu tablo, sosyal medyada çok sayıda yorumun yapılmasına yol açtı.

Avustralya'nın 2. golüAvustralya'nın 2. golü
"YATARAK 3 PUAN" YORUMLARI ÖNE ÇIKTI

Futbolseverler, Avustralya'nın istatistiksel olarak oyuna sürekli baskı kuramamasına rağmen mücadeleyi 2-0 kazanmasını "yatarak 3 puan" ifadeleriyle değerlendirdi.

Özellikle maç sonu yayınlanan momentum grafiği kısa sürede en çok paylaşılan görsellerden biri olurken, karşılaşmanın oyun akışı ile skor arasındaki fark tartışmaların merkezine yerleşti.

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