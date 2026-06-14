Yatarak 3 puan! Türkiye - Avustralya maçındaki momentum grafiği gündem oldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Maç sonrası yayıncı kuruluşun paylaştığı momentum grafiği, Avustralya'nın iki gol pozisyonu dışında uzun süreli oyun üstünlüğü kuramadığını gösterdi.

Momentum grafiği sosyal medyada tartışma yarattı ve en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

Futbolseverler, Avustralya'nın istatistiksel baskı kuramamasına rağmen maçı kazanmasını 'yatarak 3 puan' ifadeleriyle yorumladı.

2026 Dünya Kupası'nda sahne alan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken, maç sonrasında futbolseverlerin gündemine bu kez skorun ötesinde yayıncı kuruluşun ekranlara taşıdığı istatistik grafiği oturdu. Karşılaşmanın momentum verileri, oyunun genel akışına ilişkin farklı değerlendirmelerin yapılmasına neden oldu.