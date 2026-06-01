Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı: Enerjimiz tavan!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı Dümya Kupası için mesaj da verdi.
- Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri maçın ardından oyun ve skordan memnun olduğunu belirtti.
- Montella, Türk halkına mesajında enerjilerinin tavanda olduğunu ve milleti gururlandırmak istediklerini söyledi.
- Teknik direktör, Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnun kaldığını ve genç oyunculara inandığını ifade etti.
- Montella, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun kondisyon bulma sürecinde olduklarını ve ilk maça kadar hazır hale getirilmeye çalışılacağını açıkladı.
- Teknik direktör, ayrılık söylentileriyle ilgili yorum yapmak istemediğini ve tüm odağının Milli Takım olduğunu vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından konuştu.
Ay-yıldızlı ekibin ortaya koyduğu performanstan memnun kalan deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte Montella'nın sözleri;
"Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz."
HERKESİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ
"Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
OYUNCULARINA ÖVGÜ YAĞDIRDI
"Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!"
YILDIZLARIN SON DURUMLARI
"Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Arda ve Kerem gibi. Arda mesela çok önemli 30 dakika oynadı. Ferdi de ufak bir sakatlıkla geldi. Antrenman yapamadı henüz. İlk maçımıza kadar zamanımız var. %100 olmasa da en yakın haline getirmeye çalışacağız."
AYRILIK YANITI
"Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası."
