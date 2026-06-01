Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı: Enerjimiz tavan!

Teknik direktör, ayrılık söylentileriyle ilgili yorum yapmak istemediğini ve tüm odağının Milli Takım olduğunu vurguladı.

Montella, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun kondisyon bulma sürecinde olduklarını ve ilk maça kadar hazır hale getirilmeye çalışılacağını açıkladı.

"Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz."

Vincenzo Montella Dünya Kupası için iddialı konuştu

OYUNCULARINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

"Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!"

YILDIZLARIN SON DURUMLARI

"Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Arda ve Kerem gibi. Arda mesela çok önemli 30 dakika oynadı. Ferdi de ufak bir sakatlıkla geldi. Antrenman yapamadı henüz. İlk maçımıza kadar zamanımız var. %100 olmasa da en yakın haline getirmeye çalışacağız."

AYRILIK YANITI

"Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası."

Burak Zihni