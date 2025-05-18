Maçın golleri erken dakikalarda gelmeye başladı. Rizespor, 11. dakikada Casper Hojer'in golüyle öne geçti. Göztepe, 26. dakikada Romulo ile skoru eşitledi. Ancak 32. dakikada İbrahim Olawoyin, Rizespor'u yeniden öne geçirdi. İlk yarının son anlarında, 45+2. dakikada Romulo penaltıdan bir gol daha atarak ilk yarının skorunu 2-2'ye getirdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Rizespor, 50. dakikada Ali Sowe'un golüyle tekrar öne geçti. 62. dakikada Altin Zeqiri farkı ikiye çıkardı. Göztepe, 77. dakikada Koray Günter ile farkı bire indirse de Rizespor kalan dakikalarda bulduğu gollerle galibiyeti perçinledi. 85. dakikada Akintola ve 87. dakikada Altin Zeqiri'nin ikinci golüyle skor 6-3 oldu.

Bu galibiyetle birlikte Rizespor ligde kalma mücadelesinde rahat bir nefes aldı. 43 puana ulaşan Karadeniz temsilcisi, sezonun son iki haftasına garantilenmiş bir ligde kalışla giriyor. Göztepe ise 47 puanda kaldı.

Ligin 37. haftasında Rizespor, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.