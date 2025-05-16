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Gabriel Sara'dan şampiyonluk mesajı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Türkiye Kupası zaferinin ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 16:59
Gabriel Sara’dan şampiyonluk mesajı

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Gabriel Sara, Türkiye Kupası ile ilgili olarak, "Yoğun bir hafta geçirdik, çok çalıştık ve beklentilerimiz yüksekti. Bu ilk zaferimiz!" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Gabriel Sara, "Bu kupayı kutlamalıyız çünkü sezon zorlu geçti ve bu taraftarlar, bu kulüp için yaşıyor. Bunu hak ettiler." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Kayserispor maçı için de bir mesaj veren başarılı orta saha oyuncusu, "Pazar günü daha fazlası var. Bu kupayı kutlayacağız ama pazar günü kaçırmamamız gereken bir şansımız daha olduğunu unutmamalıyız. Galatasaray'da oynamak, taraftarlar için oynamaktır ve onlar için bir şampiyonluk daha kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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