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Arda Güler yeni hocayı bekliyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin az süre verdiği Arda Güler, kendi geleceği için gelecek yeni teknik direktörün kararını bekleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:35
Arda Güler yeni hocayı bekliyor!

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Real Madrid, La Liga'da Valencia'ya sahasında 1-0 mağlup olurken, hafta içi Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal karşısında da 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

İspanyol basını, özellikle savunma hattındaki zafiyetleri eleştirirken, Arsenal maçında İngiliz ekibi 11 isabetli şut buldu ve rakibinden 12 kilometre daha fazla koştu. Maçta top sadece 59 dakika oyunda kaldı.

BASKI ALTINDALAR

La Liga'da puan kaybeden Real Madrid, liderlik yarışında büyük bir avantajı kaçırdı.

Barcelona'nın Real Betis ile berabere kalması, farkın 4 puanda kalmasını sağladı. Ancak sezonun bitimine 8 hafta kala Carlo Ancelotti'nin ekibi baskı altında.

YENİ HOCASININ KARARINI BEKLİYOR

Bu süreçte sezon başından bu yana forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in durumu da gündemde. Kral Kupası'nda turu getiren golün asistini yapan genç oyuncu, buna rağmen bir sonraki karşılaşmada yedek kulübesinde kaldı.

Teknik direktör Ancelotti'nin yeni sezonda takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Arda Güler'in de geleceği muhtemel teknik direktör değişikliğine bağlı olacak.

Yeni gelecek isim Arda'yı kadroda değerlendirebilir ya da gelişimi için kiralık gönderilmesini talep edebilir.

Real Madrid'in sezon sonundaki performansı, hem teknik heyetin geleceğini hem de genç oyuncuların kaderini belirleyecek.

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