Feyenoord’dan Szymanski’ye yakın takip

Son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkarak önemli bir başarı yakalayan Sebastian Szymanski'yi eski takımı Feyenoord istiyor.



2022-23 sezonunda Feyenoord 'da oynayan ve şampiyonluk kazanan Szymanski, Hollanda kulübünün tekrar gündemine girdi. O dönem Rotterdam ekibinde kiralık oynayan Polonyalı orta sahanın bonservisi Dinamo Moskova'da idi.



Hollanda basınına göre Feyenoord'un sezon sonunda Szymanski için harekete geçeceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro civan bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.