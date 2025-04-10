Barcelona Dortmund’u 4 golle geçti!

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.



Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla mağlup etti.



Barcelona'nın gollerini 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

ESKİ TAKIMINI YİNE ÜZDÜ



Karşılaşmada Dortmund ağlarına 2 gol bırakan Lewandowski, Dortmund'dan ayrıldıktan sonra eski takımına karşı oynadığı 28 maçta 29 kez ağları havalandırdı.