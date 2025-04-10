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Serdal Adalı'dan birlik çağrısı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 12 Nisan cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu toplantısında camiadan destek isteyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:02 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 11:02
Serdal Adalı’dan birlik çağrısı!

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Beşiktaş'ın bulunduğu finansal durum, yönetilemez boyutlara ulaşıyor.

Siyah-Beyazlılar'ın başkanı Serdal Adalı yönetimi enkaz devraldı. Adalı ve ekibi, göreve geldiği günden beri, siyah-beyazlı kulübe her türlü kasa kolaylığını gösterdi.

Ancak bıçak kemiğe dayandı. Beşiktaş sadece birlik olursa kurtulabilir. Adalı, salı günü yapılan yönetim toplantısında kulübün içinde bulunduğu maddi durumu masaya yatırdı.

"HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN"

UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum, futbolcu alacakları ciddi bir sorun. Başkan Adalı, cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu toplantısında üyelere durumu anlatacak ve şu çağrıyı yapacak: "Herkes artık taşın altına elini koysun. Bir tane Beşiktaş var. Gelin hep beraber Beşiktaş'ı krizden çıkaralım. Üzerinize düşeni yapın."

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