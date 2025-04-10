PSG Aston Villa’yı yendi avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı konuk etti.



Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.





Mücadele ilk golü 35. dakikada Aston Villa'dan Morgan Rogers kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Çok geçmeden 39. dakikada Desire Doue, Paris Saint-Germain'e beraberliği getiren golü kaydetti.



İlk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia 49. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde ise PSG'de Nuno Mendes, farkı 2'ye çıkartan golü attı.



Karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan'da Villa Park'ta oynanacak. Bu eşlemeden galip çıkan takım, Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile yarı finalde rakip olacak.