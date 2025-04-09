Arsenal Real Madrid’i farklı geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.
Arsenal, ilk yarıda özellikle Bukayo Saka'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalıştı. Real Madrid ise Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile rakip kalede gol aradı.
Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, ilk yarıda bir pozisyonda yaptığı iki kurtarışla dikkat çekti.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.