Arsenal Real Madrid’i farklı geçti!

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.



Arsenal, ilk yarıda özellikle Bukayo Saka'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalıştı. Real Madrid ise Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile rakip kalede gol aradı.



Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, ilk yarıda bir pozisyonda yaptığı iki kurtarışla dikkat çekti.



Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.





ARSENAL ÖNE GEÇTİ



Arsenal, karşılaşmanın 58. dakikasında Declan Rice ile öne geçti. Bu dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz yıldız, harika bir vuruşa imza atarak takımını öne geçirdi.



ARSENAL TEHLİKELERİ



Arsenal, Rice'ın golünün ardından Real Madrid, kalesinde gol aramayı sürdürdü. İngiliz ekibi, Gabriel Martinelli ve Mikel Merino ile bulduğu pozisyonlarda kaleci Courtois'i geçemedi.