ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Derbi çıkacak mı? İşte kura saati ve yayın kanalı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu yıl ilk kez uygulanan grup formatının ardından, ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek final biletini kapmayı başardı. Peki, kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fotoğraflar: AA ⏰ KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak bu kritik kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimi, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği bir etkinlik olacak.