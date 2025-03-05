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ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Derbi çıkacak mı? İşte kura saati ve yayın kanalı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi için heyecan dorukta! Futbolseverlerin merakla beklediği kuralar, grup aşamasını geçen 8 takım arasında oynanacak kritik eşleşmeleri belirleyecek.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 23:13 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 23:13
ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Derbi çıkacak mı? İşte kura saati ve yayın kanalı

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Bu yıl ilk kez uygulanan grup formatının ardından, ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek final biletini kapmayı başardı. Peki, kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek. TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak bu kritik kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimi, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği bir etkinlik olacak.

🌟 SERİ BAŞI TAKIMLAR 🌟

Seri başı olarak belirlenen takımlar, turnuvadaki performanslarıyla dikkat çeken ekiplerden oluşuyor:

🔴 Trabzonspor

🔴 Fenerbahçe

🔴 Beşiktaş

🔴 Tümosan Konyaspor

Bu takımlar, kura çekiminde daha avantajlı konumda olacaklar ve diğer torbadan gelecek rakipleriyle eşleşecekler.

🔥 SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR 🔥

Kupanın sürpriz ekipleri ve dev rakiplerle karşılaşacak takımlar ise şunlar:

🔴 İskenderunspor

🔴 Göztepe

🔴 Sipay Bodrum FK

🔴 Galatasaray

Seri başı olmayan bu ekipler, kura çekiminde üst düzey rakiplerle eşleşerek zorlu bir çeyrek final yolculuğuna çıkacaklar. Futbolseverler ise bir derbi ihtimalini göz önünde bulundurarak büyük bir heyecan yaşıyor.

🏆 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL HEYECANI 🏆

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına geçilmesiyle birlikte, futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı mücadeleler bekliyor. Kupada daha önce büyük sürprizler yapan takımlar, dev rakipleriyle kozlarını paylaşacak ve büyük final yolunda kritik adımlar atacak. Kura çekiminin ardından eşleşme detayları belli olacak ve çeyrek final programı futbolseverlerle paylaşılacak. Kupada hangi takımın yoluna devam edeceği ve hangi devlerin erken eleneceği büyük merak konusu!

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