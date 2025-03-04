Real Madrid 2-1 Atletico Madrid (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda futbolseverler Santiago Bernabeu'da unutulmaz bir mücadele izledi! Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle galibiyete uzanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, güçlü rakibi karşısında kritik bir zafer aldı.
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📊 MAÇ ÖZETİ
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Los Blancos, 4. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçti.
Atletico Madrid, 32. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak ikinci yarıda Brahim Diaz'ın 55. dakikada attığı gol, Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Rövanş maçı gelecek hafta Atletico Madrid'in sahasında oynanacak.