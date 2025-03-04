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Real Madrid 2-1 Atletico Madrid (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Madrid derbisi nefesleri kesti! Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak çeyrek final için avantaj yakaladı. Erken dakikalarda Rodrygo’nun golüyle öne geçen ev sahibi ekip, Julian Alvarez’in cevabına rağmen ikinci yarıda Brahim Diaz’ın golüyle kazandı

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 00:55 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 00:59
Real Madrid 2-1 Atletico Madrid ÖZET

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda futbolseverler Santiago Bernabeu'da unutulmaz bir mücadele izledi! Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle galibiyete uzanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, güçlü rakibi karşısında kritik bir zafer aldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📊 MAÇ ÖZETİ

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Los Blancos, 4. dakikada Rodrygo'nun golüyle öne geçti.

Atletico Madrid, 32. dakikada Julian Alvarez'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak ikinci yarıda Brahim Diaz'ın 55. dakikada attığı gol, Real Madrid'e galibiyeti getirdi. Rövanş maçı gelecek hafta Atletico Madrid'in sahasında oynanacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

🟢 4' - ⚽ Rodrygo golü attı! (Asist: Valverde) 🎯
🔴 32' - ⚽ Julian Alvarez skoru eşitledi! ⚡
🟢 55' - ⚽ Brahim Diaz tekrar Real Madrid'i öne geçirdi! 🚀


🔄 62' - 🔁 Modric → Camavinga değişikliği! 🔄
🔄 71' - 🔁 Griezmann → Le Normand oyuna dahil oldu! 🔄

🔄 83' - 🔁 Valverde → Vazquez değişikliği! 🔄
🔄 89' - 🔁 Brahim Diaz → Endrick sahada! 🔄
🔔 90' - 🏁 Maç sona erdi, Real Madrid avantajı kaptı! ✅

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