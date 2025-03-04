Real Madrid 2-1 Atletico Madrid (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda futbolseverler Santiago Bernabeu'da unutulmaz bir mücadele izledi! Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle galibiyete uzanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, güçlü rakibi karşısında kritik bir zafer aldı.