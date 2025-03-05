Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti

"MOURINHO'YA SAYGI DUYMALISINIZ"

Rangers'ın deneyimli savunmacısı Leon Balogun, Mourinho'ya olan hayranlığını dile getirdi. Balogun, Mourinho'nun büyük bir karakter ve saygı duyulması gereken bir teknik direktör olduğunu belirtti.

Balogun, Mourinho için şunları söyledi, "Sanırım Mourinho'ya karşı sadece bir kez oynadım. Premier Lig'deki ilk maçımdı ve o Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Brighton'la 3-2 kazanmıştık. Bu yüzden çok güzel bir anı. O çok, çok büyük bir karakter. Futbol dünyasında çok büyük bir teknik direktör ve ismine karşı duymanız gereken çok fazla saygı var. Ben şahsen onun basın toplantılarından hoşlanıyorum. Birçok kişi ona kibirli diyor. Ama bence o çok özel bir karakter. Ve futbolu eğlenceli tutmak için çok sıradan olmayan birkaç karaktere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sonuç alabilmek için bugünden itibaren en azından iki büyük adım atmamız gerekiyor. Muhtemelen bir hafta sonra tekrar Avrupa futbolu oynayacak olmamız yardımcı olacak. Bu büyük bir şans, büyük bir fırsat. Ve gerçekten her şeyimizi sahaya koymamız gerekiyor. Bunu her halükarda yapmalıyız, ama şimdi daha da fazlasını."