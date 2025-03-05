Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'i ağırlayacak. Süper Lig'de Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirerek moral bulan Kanarya'da sıra İskoç ekibine karşı verilecek sınava geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'i ağırlayacak. Süper Lig'de Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirerek moral bulan Kanarya'da sıra İskoç ekibine karşı verilecek sınava geldi.
SERİSİ 11'E ÇIKTI
Süper Lig'de son olarak 7 Aralık'ta Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, o günden b yana çıktığı 11 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Jose Mourinho'nun öğrencileri 2 beraberlik ve 9 galibiyetle şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.
SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ
Sarı lacivertli ekibin rakibi oynadığı son 5 maçın 3'ünü kaybetti. 9 Şubat'ta İskoçya Federasyon Kupası 5. Turu'nda Queens Park'a elenen Glasgow ekibi, 16 Şubat'ta ligde Herarts'u deplasmadn 3-1 yendi. Evinde St. Mirren'e 2-0 mağlup etti. Kilmarnock deplasmanından 4-2'lik skorla 3 puanı kapıp döndü ancak iç sahada bu kez de Motherwelle'e 2-1 yenildi.
RÖVANŞ 13 MART'TA
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart 2025 Perşembe günü İskoçya'da oynanacak. Bu maç, turun kaderini belirleyecek ve çeyrek finale yükselen takımı belirleyecek.
MOURINHO'DAN RANGERS SÖZLERİ
Fenerbahçe teknik direktörü José Mourinho, Rangers'ın stadını överek, orada oynamanın güzel olacağını belirtti. Ayrıca, rakip seçiminin önemli olmadığını, ilk maçı İstanbul'da oynamanın avantaj olduğunu ifade etti.
"MOURINHO'YA SAYGI DUYMALISINIZ"
Rangers'ın deneyimli savunmacısı Leon Balogun, Mourinho'ya olan hayranlığını dile getirdi. Balogun, Mourinho'nun büyük bir karakter ve saygı duyulması gereken bir teknik direktör olduğunu belirtti.
Balogun, Mourinho için şunları söyledi, "Sanırım Mourinho'ya karşı sadece bir kez oynadım. Premier Lig'deki ilk maçımdı ve o Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Brighton'la 3-2 kazanmıştık. Bu yüzden çok güzel bir anı. O çok, çok büyük bir karakter. Futbol dünyasında çok büyük bir teknik direktör ve ismine karşı duymanız gereken çok fazla saygı var. Ben şahsen onun basın toplantılarından hoşlanıyorum. Birçok kişi ona kibirli diyor. Ama bence o çok özel bir karakter. Ve futbolu eğlenceli tutmak için çok sıradan olmayan birkaç karaktere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sonuç alabilmek için bugünden itibaren en azından iki büyük adım atmamız gerekiyor. Muhtemelen bir hafta sonra tekrar Avrupa futbolu oynayacak olmamız yardımcı olacak. Bu büyük bir şans, büyük bir fırsat. Ve gerçekten her şeyimizi sahaya koymamız gerekiyor. Bunu her halükarda yapmalıyız, ama şimdi daha da fazlasını."
İKİ YILDIZ CEZALI
Fenerbahçe'de önemli eksikler bulunuyor. Fred ve Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, yaklaşık bir aydır sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan İsmail Yüksek, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroya dahil olabilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.
İSKOÇLARDAN UYARI
Rangers taraftarları da takımlarını desteklemek için İstanbul'da olacak. Kulüp, taraftarlarına seyahat ve güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu.
Açıklamada;
"Bu durum, seyahat eden taraftarlarımızı önemli ölçüde etkilemese de lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun.
Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının.
Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının." denildi.
HERNANDEZ YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör José Mourinho'nun, Rangers karşısında sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Filip Kostić, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri.
RANGERS'İN MUHTEMEL 11'İ
Jack Butland, James Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Robin Pröpper, Jefte Vital da Silva Dias, Mohammed Diomande, Vaclav Černy, Igmane Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Cyriel Dessers
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.