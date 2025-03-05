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Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor

Alvaro Morata’nın dönüşü sonrası Alanyaspor deplasmanında 3-4-1-2 formasyonunu tercih edecek olan Okan Buruk, Lemina’yı defansın merkezine çekecek. Yunus Akgün’ü forvet arkasında görevlendirmeyi düşünen başarılı hoca, kanatlarda ise Barış Alper ve Frankowski’yi kullanacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Galatasaray yeniden 3’lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor

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Son 6 resmi maçta 1 galibiyet alan ve Kasımpaşa beraberliği sonrası takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puana inen Galatasaray'da değişim kapıda. Eleştiri oklarının hedefindeki isim olan teknik direktör Okan Buruk kötü gidişe dur diyebilmek için önemli bir revizyona hazırlanıyor.

Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SÜREKLİ ANALİZ YAPIYOR
Ekibiyle beraber Kasımpaşa maçından bu yana analizler yapan tecrübeli hocanın sakatlığı geçen Alvaro Morata'nın takıma dönüşü sonrası Alanyaspor deplasmanında yeniden 3'lü sisteme döneceği belirtiliyor.

Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Alınan bilgilere göre Buruk, yeni transfer Cuesta'nın kötü performansı ve Kaan Ayhan'ın da formsuzluğu nedeniyle Mario Lemina'yı 3'lü defansın ortasında görevlendirecek. Kanatlarda Frankowski ve Barış Alper Yılmaz'ı oynatmayı düşünen başarılı hocanın Yunus'u de Osimhen ve Morata'nın arkasında 10 numara pozisyonunda kullanacağı belirlendi.

Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray yeniden 3'lü sisteme dönüyor! Okan Buruk kötü gidişe dur demek için önemli bir değişime hazırlanıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MERTENS YİNE KULÜBEDE
Sara'yı yeniden eski bölgesine yani Torreira'nın yanına çekecek olan Okan Buruk böylece hücumda daha üretken, savunmada da daha dirençli bir takım oluşturmayı düşünüyor. Buruk; Roland Sallai, Mertens ve Ahmed Kutucu gibi isimleri ise hamle oyuncusu olarak kullanacak.

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