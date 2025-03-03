Galatasaray’da Okan Buruk ve futbolcular eleştirilerin odağında

Galatasaray 'daki sıkıntılar, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla başladı. 7 Kasım 2024'te Tottenham Hotspur karşısında harika bir oyun sergileyerek galip gelen Galatasaray, Icardi'nin sakatlığı sonrası büyük bir çıkmaza girdi. Okan Buruk ve ekibi, üçlü savunma sistemine geçiş yapmıştı ancak Icardi'nin yokluğu bu düzenin verimini düşürdü. Savunma hattında yaşanan denemeler istikrarsızlığa yol açtı. UEFA Avrupa Ligi'nde dört maçta üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, elindeki avantajı kaybederek ilk 8 dışında kaldı. Özellikle Dinamo Kiev karşısında alınan beraberlik, Avrupa defterinin kapanmasında kritik bir rol oynadı.

Carlos Cuesta (İHA)

SINIFTA KALDILAR

Ara transfer döneminde yapılan planlamalar da beklentileri karşılamadı. Okan Buruk, üçlü savunma sistemine uygun bir stoper, sağ bek ve forvet arkası oyuncusu talep etti. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Milan Skriniar'ın yerine Davinson Sanchez'in önerisiyle Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Sağ beke transfer edilen Frankowski Avrupa listesine eklenemezken, orta sahaya alınan Mario Lemina da Avrupa kadrosuna yazılmadı. Alvaro Morata transferi ise üst düzey bir forvet arkası yerine doğrudan santrfor hamlesi olarak gerçekleşti. Üç yeni transfer hakkı Roland Sallai, Cuesta ve Morata'dan yana kullanıldı. Transfer süreci, hem yönetimi hem de teknik heyeti oldukça zorladı.