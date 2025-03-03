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Galatasaray'da Okan Buruk ve futbolcular eleştirilerin odağında

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez üst üste puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe'nin Antalyaspor’u 3-0 mağlup etmesiyle Galatasaray’ın ligdeki 6 puanlık avantajı 4’e düştü. Bu sonuçlarla birlikte teknik direktör Okan Buruk eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:45
Galatasaray’da Okan Buruk ve futbolcular eleştirilerin odağında

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Süper Lig'de son 11 maçlık periyoda girilirken, Galatasaray camiasında şampiyonluk endişesi arttı. Alanyaspor, Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları öncesinde sarı-kırmızılı takımın oyun istikrarını sağlaması bekleniyor. Son iki sezonda takımı şampiyon yapan Okan Buruk'un, yeni bir galibiyet serisi oluşturarak yeniden güven kazanması gerekiyor.

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

KIEV BAŞ BELASI OLDU

Galatasaray'daki sıkıntılar, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla başladı. 7 Kasım 2024'te Tottenham Hotspur karşısında harika bir oyun sergileyerek galip gelen Galatasaray, Icardi'nin sakatlığı sonrası büyük bir çıkmaza girdi. Okan Buruk ve ekibi, üçlü savunma sistemine geçiş yapmıştı ancak Icardi'nin yokluğu bu düzenin verimini düşürdü. Savunma hattında yaşanan denemeler istikrarsızlığa yol açtı. UEFA Avrupa Ligi'nde dört maçta üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, elindeki avantajı kaybederek ilk 8 dışında kaldı. Özellikle Dinamo Kiev karşısında alınan beraberlik, Avrupa defterinin kapanmasında kritik bir rol oynadı.

Carlos Cuesta (İHA)Carlos Cuesta (İHA)

SINIFTA KALDILAR

Ara transfer döneminde yapılan planlamalar da beklentileri karşılamadı. Okan Buruk, üçlü savunma sistemine uygun bir stoper, sağ bek ve forvet arkası oyuncusu talep etti. Ancak Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Milan Skriniar'ın yerine Davinson Sanchez'in önerisiyle Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Sağ beke transfer edilen Frankowski Avrupa listesine eklenemezken, orta sahaya alınan Mario Lemina da Avrupa kadrosuna yazılmadı. Alvaro Morata transferi ise üst düzey bir forvet arkası yerine doğrudan santrfor hamlesi olarak gerçekleşti. Üç yeni transfer hakkı Roland Sallai, Cuesta ve Morata'dan yana kullanıldı. Transfer süreci, hem yönetimi hem de teknik heyeti oldukça zorladı.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

TAKTİĞİ TUTMADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu maçta üçlü savunma sistemi bir kez daha denendi, ancak sonuç hüsran oldu. Ayrıca bu karşılaşmada Morata da sakatlandı. Ligde Çaykur Rizespor karşısında da aynı sistemi deneyen Okan Buruk, ilk yarıdaki kötü oyunun ardından dörtlü savunmaya dönmek zorunda kaldı. Bu dönemde oynanan 6 maçta sadece bir galibiyet alınabildi. AZ Alkmaar ile oynanan rövanşta da Avrupa'dan elenen Galatasaray, sezon başında hedeflediği Avrupa finaline ulaşamadan şubat ayında saf dışı kaldı.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

SABIR TAŞTI

Avrupa defterinin kapanmasının ardından lig mücadelesine odaklanan Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir viraja girdi. Fenerbahçe ile oynanan derbide Mertens kulübeye çekilirken, Lemina, Torreira ve Sara orta sahası tercih edildi. Oyun tatmin etmese de Galatasaray bu maçta istediği sonucu aldı. Ancak Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında da beraberlik gelince tepkiler yükselmeye başladı. Son olarak Kasımpaşa'ya puan kaybedilmesi, taraftarın sabrını taşırdı.

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

İLK KEZ İZİN

Şampiyonluk yolunda hâlâ avantajlı konumda olan Galatasaray'da Okan Buruk, 10 Şubat'tan sonra ilk kez takıma izin verdi. Çarşamba günü itibarıyla yeni bir sayfa açmayı planlayan teknik ekip, sezonun geri kalanında istikrarlı bir performans sergileyerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

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