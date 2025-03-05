Trabzonspor U19 ve Atalanta U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi Genç yeteneklerin sahne aldığı bu önemli maç, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Peki Trabzonspor - Atalanta maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mi? İşte maça dair detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
TRABZONSPOR ATALANTA MAÇ BİLGİLERİ
Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Hyecan verici maç, 5 Mart 2025 Çarşamba günü (bugün) saat 14:00'te başladı ve Papara Park Stadyumu'nda mücadele tamamlandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Trabzonspor, Atalanta maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. İtalya'nın güçlü kulüplerinden Atalanta ile oynanan son 16 turu mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu. Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı.
Trabzonspor, penaltılarda 5-3 galip gelerek tarihi bir başarıya imza attı ve adını bir üst tura yazdırdı.