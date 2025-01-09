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Erzurumspor - Göztepe | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Erzurumspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:56
Erzurumspor - Göztepe | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Erzurumspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Erzurumspor : Göktuğ, Cengizhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Salih, Özgür, Enes, Süleyman, Furkan, Tasev, Koray.

    Göztepe : Arda, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Ahmed, Victor, Kuryu, Romulo.

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