Erzurumspor - Göztepe | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Erzurumspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Erzurumspor : Göktuğ, Cengizhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Salih, Özgür, Enes, Süleyman, Furkan, Tasev, Koray.

Göztepe : Arda, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Ahmed, Victor, Kuryu, Romulo.