Erzurumspor - Göztepe | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Erzurumspor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Erzurumspor : Göktuğ, Cengizhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Salih, Özgür, Enes, Süleyman, Furkan, Tasev, Koray.
Göztepe : Arda, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Ahmed, Victor, Kuryu, Romulo.