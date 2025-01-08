Eyüpspor - Boluspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.
Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Eyüpspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
İLK 11'LER
Eyüpspor : Birkan, Claro, Dorukhan, Umut, Ruben Vezo, Melih, Tayfur, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Ahmed Kutucu.
Boluspor : Kubilay, Eren, Camara, Naby, Hakan, Siraçhan, Kaan, İshak, Estrela, Vusal, Anıl.
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi