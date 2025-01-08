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Eyüpspor - Boluspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Eyüpspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:30
Eyüpspor - Boluspor | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Eyüpspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Eyüpspor : Birkan, Claro, Dorukhan, Umut, Ruben Vezo, Melih, Tayfur, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Ahmed Kutucu.

    Boluspor : Kubilay, Eren, Camara, Naby, Hakan, Siraçhan, Kaan, İshak, Estrela, Vusal, Anıl.

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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