Eyüpspor - Boluspor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Eyüpspor sahasında Boluspor'u ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Eyüpspor : Birkan, Claro, Dorukhan, Umut, Ruben Vezo, Melih, Tayfur, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Ahmed Kutucu.

Boluspor : Kubilay, Eren, Camara, Naby, Hakan, Siraçhan, Kaan, İshak, Estrela, Vusal, Anıl.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

A Grubu

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe:

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

C Grubu

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi