SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Çorum FK - Konyaspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Çorum FK sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 15:24
Çorum FK - Konyaspor | CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

    Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Çorum FK sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Çorum FK : Akınay, Landre, Taha, Mustafa, Catic, Erkan, Tunahan, Ferhat, Ozan, Hasan Ege, Ahmethan.

    Konyaspor: Deniz, Nikola, Adem Eren, Adil, Yasir, Boateng, Ufuk, Tunahan, M. İbrahimoğlu, Keyta, Melih.

    3 puan Göz-Gözün! Erzurumspor - Göztepe : 0-1 | MAÇ SONUCU3 puan Göz-Gözün! Erzurumspor - Göztepe : 0-1 | MAÇ SONUCU
    3 puan Göz-Göz'ün! Erzurumspor - Göztepe : 0-1 | MAÇ SONUCU

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada
    Nüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    Suriye’de tokat yiyenler ’Acem’i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail
    Beşar Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? Putin saatlerce bekletti! En yakınındaki isim anlattı
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı
    YENİ AYLIKLAR NE ZAMAN YATACAK? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam takvimi
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi
    Ailesi Müge Anlı’ya başvurmuştu! 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’ye kıyan cani Mustafa Örün gün yüzü görmeyecek: Akla ziyan savunma