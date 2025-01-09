Çorum FK - Konyaspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor.

Bu yıl ilk kez lig sistemine göre oynanan Türkiye'nin Kupası'nda Çorum FK sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Çorum FK : Akınay, Landre, Taha, Mustafa, Catic, Erkan, Tunahan, Ferhat, Ozan, Hasan Ege, Ahmethan.

Konyaspor: Deniz, Nikola, Adem Eren, Adil, Yasir, Boateng, Ufuk, Tunahan, M. İbrahimoğlu, Keyta, Melih.