Turkuvaz Medya'nın milyonlara sunduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray, Rams Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Sarı kırmızılıların tek hedefi kazanarak galibiyetle sahadan ayrılabilmek.
ATV'de yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
Galatasaray'ın Göztepe maçı sonrası tribünlerle bütünleşmesi (AA)
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
GALATASARAY: Günay, Sanchez, Sallai, Kerem, Berkan, Jelert, Yusuf, Abdülkerim, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı
BAŞAKŞEHİR:
Galatasaray son lig maçında Göztepe'yi 2-1 yendi /AA)
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi