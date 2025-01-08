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Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı kırmızılılar rakibini yenerek organizasyona 3 puanla başlamak amacında. Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. ATV'den canlı yayınlanan Galatasaray - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 19:19 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 19:27
Galatasaray’ın Başakşehir maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

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    Turkuvaz Medya'nın milyonlara sunduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray, Rams Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

    Sarı kırmızılıların tek hedefi kazanarak galibiyetle sahadan ayrılabilmek.

    ATV'de yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ATV CANLI YAYIN

    Galatasaray'ın Göztepe maçı sonrası tribünlerle bütünleşmesi (AA)Galatasaray'ın Göztepe maçı sonrası tribünlerle bütünleşmesi (AA)

    GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

    GALATASARAY: Günay, Sanchez, Sallai, Kerem, Berkan, Jelert, Yusuf, Abdülkerim, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

    BAŞAKŞEHİR:

    Galatasaray son lig maçında Göztepe'yi 2-1 yendi /AA)Galatasaray son lig maçında Göztepe'yi 2-1 yendi /AA)

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi