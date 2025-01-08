Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da en yakın hedef Ziraat Türkiye Kupası olarak belirlendi. Geçen sezon final oynadığı organizasyonda bu kez adını zirveye yazdırmayı arzu eden bordo mavili ekip, gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u ağırlıyor.
İlk kez lig usulü olarak düzenlenen turnuvada Şenol Güneş ve öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...
Pedro Malheiro (iHA)
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Vişça, Cham, Ozan, Banza, Umut, Batagov, Arif, Malheiro
ALANYASPOR:
Anthony Nwakaeme (AA)
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
9 Ocak Perşembe:
B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi