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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Trabzon'da devam ediyor. Ligde kötü günler geçiren Trabzonspor, Alanyaspor'u Papara Park'ta ağırlıyor. Mücadeleyi kazanarak kupaya başarılı bir giriş yapmak isteyen Fırtına aynı zamanda taraftarıyla da arasını düzeltmek amacında. Karadeniz temsilcisinin ilk 11'i belli oldu. A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 16:57
Trabzonspor’un Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da en yakın hedef Ziraat Türkiye Kupası olarak belirlendi. Geçen sezon final oynadığı organizasyonda bu kez adını zirveye yazdırmayı arzu eden bordo mavili ekip, gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u ağırlıyor.

    İlk kez lig usulü olarak düzenlenen turnuvada Şenol Güneş ve öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

    A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    Pedro Malheiro (iHA)Pedro Malheiro (iHA)

    TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    TRABZONSPOR: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Vişça, Cham, Ozan, Banza, Umut, Batagov, Arif, Malheiro

    ALANYASPOR:

    Anthony Nwakaeme (AA)Anthony Nwakaeme (AA)

    İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

    20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

    A Grubu

    18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

    9 Ocak Perşembe:

    B Grubu

    13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

    18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

    20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

    C Grubu

    15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi