Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da en yakın hedef Ziraat Türkiye Kupası olarak belirlendi. Geçen sezon final oynadığı organizasyonda bu kez adını zirveye yazdırmayı arzu eden bordo mavili ekip, gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u ağırlıyor.

İlk kez lig usulü olarak düzenlenen turnuvada Şenol Güneş ve öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

A Spor'da yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...