PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

31 Aralık 2024 18:30 Milli Piyango Sonuçları; Bilet numaranı gir, kazancını öğren!

Yeni yılın arifesinde Türkiye’deki en büyük heyecanlardan biri olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. Her yıl olduğu gibi, milyonlarca vatandaşın beklediği çekiliş, büyük ikramiye ve diğer ödüllerin sahiplerini bulmasıyla son buldu. Bu yıl, 600 milyon TL'lik dev bir büyük ikramiye ile yeni yıla merhaba diyenler, mutluluk ve şans dolu bir başlangıç yapmayı hayal ediyordu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:37 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 18:37
31 Aralık 2024 18:30 Milli Piyango Sonuçları; Bilet numaranı gir, kazancını öğren!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılına girmeye sayılı saatler kala, Milli Piyango çekilişi Türkiye genelinde büyük bir heyecanla başladı. 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş, saat 12.30'da start aldı ve gün boyunca devam etti. Katılımcılar, çekilişin her anını büyük bir sabırsızlıkla beklerken, asıl heyecan 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti numaralarının çekileceği saatte yaşandı. Amorti numaraları ve büyük ikramiye, saat 23.15'te belirlenerek kazananlara ilan edildi.

    Bilet Satışları ve Katılım

    Bu yıl, Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'ne katılım oldukça yoğun oldu. Milyonlarca kişi, 2025 yılına büyük bir umutla girmek için biletlerini aldı. Katılımcılar, 600 TL'lik tam biletlerden çeyrek biletlere kadar farklı seçenekler arasında tercihler yaptı. Çeyrek bilet, 150 TL'den satışa sunulurken, yarım bilet ise 300 TL'ye alıcı buldu. Büyük ikramiye şansı, bilet sahiplerine ciddi bir kazanç umudu yaratırken, 2024 yılbaşı çekilişinin büyük ödülü olan 600 milyon TL'nin hayalini kurdular.

    2025 Yılına Şanslı Bir Başlangıç

    Yeni yılın ilk saatlerinde, tüm dünyanın dört bir yanındaki kutlamalarla birlikte, Türkiye de 2025'e umut dolu bir giriş yaptı. Yeni Zelanda, yılı ilk kutlayan ülkelerden biri olurken, Baker ve Howland Adaları ise en son kutlayanlar arasında yer aldı. Ancak, tüm bu coşkunun arasında Türkiye'de en fazla konuşulan konulardan biri, Milli Piyango çekilişinin sonuçlarıydı. Milyonlarca kişi, 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi bilete çıktığını öğrenmek için merakla bekledi.

    Milli Piyango Sonuçları ve Sıralı Liste

    Çekilişin ardından, milyonlarca katılımcı biletlerini kontrol etmeye başladı. 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'ne ait sıralı tam liste, merakla araştırılmaya başlandı. İkramiyeyi kazanan bilet numarası, gece saatlerinde belirlenen çekiliş sonuçlarıyla ortaya çıktı. Bilet sahipleri, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için biletlerini sorgulamak için internette araştırmalara başladılar.

    Büyük ikramiye ve diğer ödüllerle ilgili sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayımlandı. Çekilişe katılanlar, kazanan numaraları öğrenerek yeni yılın heyecanını pekiştirdiler. 2025 yılına mutlu ve şanslı bir başlangıç yapmayı hayal edenler, büyük ikramiye şansını kazanmış olmanın mutluluğunu yaşadı.

    Kaynak: Milli Piyango Online

    2025 yılbaşı çekiliş sonuçları, yılbaşı bileti sorgulama
    MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUCU
    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi saat kaçta?
    Milli Piyango Yılbaşı Bilet Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
    Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama 2025

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2024’te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
    İstanbul’da yılbaşı öncesi Taksim Meydanı ve bazı yollar trafiği kapatıldı
    Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı... 2025’in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!
    Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG’liyi aklayan skandal rapor... Türkiye’ye soruşturma açılsın talebi
    Haydi Galata Köprüsü’ne: İsrail soykırımına dur de!
    Kandil Öcalan’ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG’yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit
    Güney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar Pistin sonunda ne işi var dedi
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Fenerbahçe’ye patron geliyor! Transferi 15 milyon Euro’ya bitecek
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur
    Kırgızistan’da FETÖ’ye şok: Örgüt bağlantılı eğitim kurumları Maarif Vakfına devredildi | SEBAT’Tan SAPAT’a...
    Suriyeliler evlerine dönüyor! Hatay’ın 3 kapısında heyecanlı bekleyiş
    7 Ekim 7 yıllık hazırlık! Hamas’ın istihbarat zaferi: İşte Aksa Tufanı’nın şifreleri…
    ABD’den İsrail’e kesintisiz destek: Biden bir yılda 22 milyar dolar harcadı
    MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi