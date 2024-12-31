31 Aralık 2024 18:30 Milli Piyango Sonuçları; Bilet numaranı gir, kazancını öğren!

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2025 yılına girmeye sayılı saatler kala, Milli Piyango çekilişi Türkiye genelinde büyük bir heyecanla başladı. 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş, saat 12.30'da start aldı ve gün boyunca devam etti. Katılımcılar, çekilişin her anını büyük bir sabırsızlıkla beklerken, asıl heyecan 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti numaralarının çekileceği saatte yaşandı. Amorti numaraları ve büyük ikramiye, saat 23.15'te belirlenerek kazananlara ilan edildi.

Bilet Satışları ve Katılım Bu yıl, Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'ne katılım oldukça yoğun oldu. Milyonlarca kişi, 2025 yılına büyük bir umutla girmek için biletlerini aldı. Katılımcılar, 600 TL'lik tam biletlerden çeyrek biletlere kadar farklı seçenekler arasında tercihler yaptı. Çeyrek bilet, 150 TL'den satışa sunulurken, yarım bilet ise 300 TL'ye alıcı buldu. Büyük ikramiye şansı, bilet sahiplerine ciddi bir kazanç umudu yaratırken, 2024 yılbaşı çekilişinin büyük ödülü olan 600 milyon TL'nin hayalini kurdular.