Milli Piyango 600.000.000 TL ikramiye kazanan numara | 2025 MPİ 600 milyon TL hangi bilete çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 Yılbaşı Çekilişi, büyük bir heyecana sahne oldu. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da milyonlarca kişi büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle Milli Piyango bileti aldı. 600.000.000 TL'lik büyük ikramiye, şanslı kişilerin hayatını değiştirecek tutar olarak belirlendi.

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Milli Piyango İkramiye Çekilişi ve Amorti Numaraları

31 Aralık akşamı saat 18:30'da başlayan çekiliş, gece saat 23:30'a kadar sürecek ve bu saat itibariyle hem amorti numaraları hem de büyük ikramiye sonuçları açıklanacak. Bu yıl, Milli Piyango'nun amorti numaraları da oldukça dikkat çekiyor. Tam bilet sahibi için amorti tutarı 600 TL, yarım bilet için 300 TL, çeyrek bilet için ise 150 TL olarak belirlenmiş durumda.