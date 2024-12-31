Milli Piyango 600.000.000 TL ikramiye kazanan numara | 2025 MPİ 600 milyon TL hangi bilete çıktı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 yılbaşı çekilişi başladı ve büyük ikramiyeyi kazanan numara belirleniyor. Milyonlarca vatandaş 600 milyon TL'lik büyük ödülün hangi bilete çıktığını merakla beklerken şanslı numaralar açıklanacak.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 yılbaşı çekilişi başladı ve büyük ikramiyeyi kazanan numara belirleniyor. Milyonlarca vatandaş 600 milyon TL'lik büyük ödülün hangi bilete çıktığını merakla beklerken şanslı numaralar açıklanacak.
600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Kazanan Numaralar Açıklandı mı?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 Yılbaşı Çekilişi, büyük bir heyecana sahne oldu. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da milyonlarca kişi büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle Milli Piyango bileti aldı. 600.000.000 TL'lik büyük ikramiye, şanslı kişilerin hayatını değiştirecek tutar olarak belirlendi.
Ancak, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 23:15'te başlayan büyük ikramiye çekilişinde kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar belirlenerek duyurulacak.
Milli Piyango İkramiye Çekilişi ve Amorti Numaraları
31 Aralık akşamı saat 18:30'da başlayan çekiliş, gece saat 23:30'a kadar sürecek ve bu saat itibariyle hem amorti numaraları hem de büyük ikramiye sonuçları açıklanacak. Bu yıl, Milli Piyango'nun amorti numaraları da oldukça dikkat çekiyor. Tam bilet sahibi için amorti tutarı 600 TL, yarım bilet için 300 TL, çeyrek bilet için ise 150 TL olarak belirlenmiş durumda.
Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kazançları
Büyük ikramiye kazanan biletin tutarı 600 milyon TL olarak belirlenmişken, bilet türlerine göre kazançlar ise şöyle sıralanıyor:
Çeyrek Bilet: 150.000.000 TL
Yarım Bilet: 300.000.000 TL
Tam Bilet: 600.000.000 TL
Çekilişe katılanlar, bu rakamlar doğrultusunda kazançlarını öğrenmek için çekiliş sonuçlarını takip ediyor.
Milli Piyango İkramiyesi Sorgulama Ekranı
Kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bilet sahipleri, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için sorgulama ekranını kullanarak numaralarını girebilecek ve sonuçları hızlı bir şekilde öğrenebilecekler.