SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Milli Piyango 600.000.000 TL ikramiye kazanan numara | 2025 MPİ 600 milyon TL hangi bilete çıktı?

2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin heyecanı sona erdi ve büyük ikramiyeyi kazanan biletin numarası belli oluyor. Bu yılki çekilişin büyük ödülü tam 600 milyon TL olarak belirlendi ve milyonlarca bilet sahibi bu büyük ödülü kazanma hayaliyle umutlarını bağladı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numara duyurulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:01 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 19:01
Milli Piyango 600.000.000 TL ikramiye kazanan numara | 2025 MPİ 600 milyon TL hangi bilete çıktı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 yılbaşı çekilişi başladı ve büyük ikramiyeyi kazanan numara belirleniyor. Milyonlarca vatandaş 600 milyon TL'lik büyük ödülün hangi bilete çıktığını merakla beklerken şanslı numaralar açıklanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    600 Milyon TL'lik Büyük İkramiye Kazanan Numaralar Açıklandı mı?

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 Yılbaşı Çekilişi, büyük bir heyecana sahne oldu. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da milyonlarca kişi büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle Milli Piyango bileti aldı. 600.000.000 TL'lik büyük ikramiye, şanslı kişilerin hayatını değiştirecek tutar olarak belirlendi.

    Ancak, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 23:15'te başlayan büyük ikramiye çekilişinde kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar belirlenerek duyurulacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Milli Piyango İkramiye Çekilişi ve Amorti Numaraları

    31 Aralık akşamı saat 18:30'da başlayan çekiliş, gece saat 23:30'a kadar sürecek ve bu saat itibariyle hem amorti numaraları hem de büyük ikramiye sonuçları açıklanacak. Bu yıl, Milli Piyango'nun amorti numaraları da oldukça dikkat çekiyor. Tam bilet sahibi için amorti tutarı 600 TL, yarım bilet için 300 TL, çeyrek bilet için ise 150 TL olarak belirlenmiş durumda.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Çeyrek, Yarım ve Tam Bilet Kazançları

    Büyük ikramiye kazanan biletin tutarı 600 milyon TL olarak belirlenmişken, bilet türlerine göre kazançlar ise şöyle sıralanıyor:

    Çeyrek Bilet: 150.000.000 TL

    Yarım Bilet: 300.000.000 TL

    Tam Bilet: 600.000.000 TL

    Çekilişe katılanlar, bu rakamlar doğrultusunda kazançlarını öğrenmek için çekiliş sonuçlarını takip ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Milli Piyango İkramiyesi Sorgulama Ekranı

    Kazanan numaralar açıklanır açıklanmaz, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi sorgulama ekranı erişime açılacak. Bilet sahipleri, kazandıkları ikramiyeyi öğrenmek için sorgulama ekranını kullanarak numaralarını girebilecek ve sonuçları hızlı bir şekilde öğrenebilecekler.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2024’te neler yapıldı? Başkan Erdoğan tek tek paylaşıyor
    İstanbul’da yılbaşı öncesi Taksim Meydanı ve bazı yollar trafiği kapatıldı
    Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı... 2025’in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!
    Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG’liyi aklayan skandal rapor... Türkiye’ye soruşturma açılsın talebi
    Haydi Galata Köprüsü’ne: İsrail soykırımına dur de!
    Kandil Öcalan’ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG’yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit
    Güney Kore’deki uçak kazasında duvar skandalı! Uzmanlar Pistin sonunda ne işi var dedi
    Milli Piyango 2025 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste kazandıran numaralar
    Fenerbahçe’ye patron geliyor! Transferi 15 milyon Euro’ya bitecek
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den 2025 mesajı: İmralı-DEM Parti görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur
    Kırgızistan’da FETÖ’ye şok: Örgüt bağlantılı eğitim kurumları Maarif Vakfına devredildi | SEBAT’Tan SAPAT’a...
    Suriyeliler evlerine dönüyor! Hatay’ın 3 kapısında heyecanlı bekleyiş
    7 Ekim 7 yıllık hazırlık! Hamas’ın istihbarat zaferi: İşte Aksa Tufanı’nın şifreleri…
    ABD’den İsrail’e kesintisiz destek: Biden bir yılda 22 milyar dolar harcadı
    MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi