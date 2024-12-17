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Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı! "Herkes için adalet istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, uzatmalarda attığı golle rakibini 4-3 yendi ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korudu. Sarı kırmızılı ekipte karşılaşma sonrası 2. Başkan Metin Öztürk sert açıklamalarda bulunarak TFF'ye istifa çağrısını yineledi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 00:35 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 00:35
Galatasaray’dan TFF’ye istifa çağrısı! Herkes için adalet istiyoruz

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    Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor'u 4-3 yendikleri mücadelenin ardından sert ifadeler kullanarak TFF'yi bir kez daha istifaya davet etti.

    İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları;

    "İki takımın oyuncularını, teknik direktörlerini tebrik etmek lazım. En büyük tebrik taraftarlarımıza. Her şeye rağmen, Federasyon'a, hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarlarımıza tebrikler. İnanılmaz bir oyun oldu. Bu Federasyonu geçen hafta istifaya davet ettik. Ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Geçen hafta Sivas'a çıkmayan 3 kırmızı kart var. Ardından Federasyon başkanının, başkanımızı tebrik etmesi. Maçtan birkaç saat önce başkanımıza ceza vermesi. Hani bu Federasyon, başkanları sevk etmeyecekti? Hani başkanlar haklarını savunacaktı. Demek ki bu işler seçilene kadar. Bugün bildiğimiz aut nasıl olur? Top çizgiyi geçerse aut olur. Ama bugün oynandı. Sonra kalemize 3. gol olarak yazıldı. VAR devreye girdi mi? Hayır! Hep söylüyoruz o zaman VAR niye var? Futbolun ilahi adaleti sonunda Galatasaray 4-3 galip geldi. Artık hakemlerin talimatla hareket ettiğini düşünüyoruz. Artık bu Federasyon'un Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Geçen haftaki maç, bu haftaki maç... Federasyon'un, MHK'nın adaleti olmayabilir ama futbolun adaleti var. Bu Federasyon'un tutulur nesi kaldı? Maalesef oy verdik, vaatlerine bizler de kandık. Tahkim Kurulu'nda istifalar oldu. İstifa olursa ne olur? Yedeklerden gelir. Ama dışarıdan atamalar oldu. Gerçekten inanmakta zorluk çekiyoruz. Biz çıkacağız futbolumuzu oynayacağız ve bu MHK'ye rağmen, Federasyon'a rağmen Galatasaray şampiyon olup gerçek 5. yıldızı göğsüne takacak. Bugün tekrar tüm Federasyonu tüm kurullarıyla beraber istifaya davet ediyoruz. Biz sahada kalacağız, sahada konuşacağız ve sahada kazanacağz. Ertuğrul Başkan daha ağır sözler söylemesine rağmen para cezası almıştı. Dursun Özbek hak mahrumiyeti alan ilk başkan! Ertuğrul Doğan da ceza aldı ama kaldırıldı. Demek literatüre intikam kültürü de giriyor. İstifa edenlerin yerine atamalar oluyor! Belki yakında racon kültürü de gelir! Bu uzun bir maraton. Bugünkü maça bakmıyoruz, şampiyonluk konuşmak için çok erken. Bu adaletsiz Federasyon'un gitmesini istiyoruz. Yabancı VAR ve yabancı hakem konuşmak için çok erken. Hakemin bugün yaptığı ya cahilliktir ya da kötü niyettir. Biz kötü niyet olduğunu düşünüyoruz. Şu an Türk futbolu kötü yönetiliyor. Mehmet Büyükekşi döneminde de adaletsizliklere isyan ediyorduk. Bir an önce bu Federasyon'un istifa ederek herkesin önünü açmasını istiyoruz. Burada sadece şampiyon takım belirlenmiyor, Avrupa'da gidecek ve küme düşecek takımlar belirleniyor. Başkanımız tehdit edildi. Tehdit için adalete başvurduk. Onlar da kendi adaletini gösterdi. Maça 2 saat kala başkanımızı cezalandırdı. Bundan evvel de başka yönetimler oldu. Topluca gidersiniz arkanızdan beyaz mendil sallarız."

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