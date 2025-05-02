Galatasaray’a Victor Osimhen’den iyi haber! Transfer zora girdi

Victor Osimhen (AA)

STRATEJİ: GENÇ, POTANSİYELLİ VE UYGUN MALİYETLİ

Juventus'un bu listedeki isimlerde dikkat ettiği kriterler arasında yaş, piyasa değeri ve gelişim potansiyeli ön planda tutuluyor. Osimhen gibi üst düzey ama pahalı bir profil yerine, daha sürdürülebilir maliyetle kadroya katılabilecek oyuncular tercih edilebilir.