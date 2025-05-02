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Galatasaray'a Victor Osimhen'den iyi haber! Transfer zora girdi

Sezon başında Napoli'den kiralanan ve performansıyla adından söz ettirip dünya devlerinin listesine girmeyi başaran Victor Osimhen, gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Nijeryalı forvet için İtalya'da kariyerine devam edip etmeyeceği yönündeki kararını henüz vermekle birlikte kendisiyle en çok ilgilenen Juventus'ta flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:08 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 18:08
Galatasaray’a Victor Osimhen’den iyi haber! Transfer zora girdi

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Serie A'da şampiyonluk yarışında beklentilerin gerisinde kalan Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürse de, gözünü 2025-26 sezonuna çevirmiş durumda. Torino ekibi, özellikle hücum hattında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN LİSTEDE ANCAK TRANSFER ZORA GİRDİ
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen, Juventus'un yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ancak Nijeryalı golcünün 75 milyon euroluk bonservis bedeli, bu transferin gerçekleşme ihtimalini ciddi şekilde düşürüyor.

İtalyan basınında Tuttosport kaynaklı habere göre, Juventus yönetimi, bu maliyeti karşılamanın zor olacağını değerlendirerek alternatif golcü adaylarını değerlendirmeye aldı.

Dusan Vlahovic (AA)Dusan Vlahovic (AA)

VLAHOVIC VE KOLO MUANI İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Juventus'un mevcut forvet hattındaki isimlerle de vedalaşma ihtimali yüksek. Sezon sonunda Dusan Vlahovic ve devre arasında PSG'den kiralanan Randal Kolo Muani ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu gelişme, yeni bir santrforun transferini zorunlu hale getiriyor.

Mateo Retegui (AP)Mateo Retegui (AP)

TRANSFER LİSTESİ GENİŞ: 6 ALTERNATİF GOLCÜ
Osimhen'in transferinin gerçekleşmemesi halinde Juventus'un radarında 6 farklı forvet yer alıyor. İşte siyah-beyazlıların gündemindeki golcüler ve 2024-25 sezonundaki istatistikleri:

  • Mateo Retegui (Atalanta): 45 maç – 27 gol, 6 asist
  • Liam Delap (Ipswich Town): 36 maç – 12 gol, 2 asist
  • Victor Boniface (Bayer Leverkusen): 27 maç – 11 gol, 2 asist
  • Lois Openda (RB Leipzig): 42 maç – 13 gol, 11 asist
  • Georges Mikautadze (Lyon): 44 maç – 16 gol, 11 asist
  • Arnaud Kalimuendo (Rennes): 31 maç – 15 gol, 4 asist

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

STRATEJİ: GENÇ, POTANSİYELLİ VE UYGUN MALİYETLİ
Juventus'un bu listedeki isimlerde dikkat ettiği kriterler arasında yaş, piyasa değeri ve gelişim potansiyeli ön planda tutuluyor. Osimhen gibi üst düzey ama pahalı bir profil yerine, daha sürdürülebilir maliyetle kadroya katılabilecek oyuncular tercih edilebilir.

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